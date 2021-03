Bnp Paribas va in onda con “House of Trading – le carte del mercato”, il nuovo format web ideato con Investire.biz in diretta streaming ogni martedì dalle ore 17:30 sul canale YouTube della banca.

“House of Trading – Le Carte del Mercato”, condotto da Riccardo Designori, ha come protagonisti due squadre di esperti di mercato che si sfidano proponendo 5 differenti strategie di trading. In particolare ogni martedì la squadra di trader professionisti composta da Pietro Di Lorenzo, Tony Cioli Puviani, Nicola Para e Giovanni Picone sfida il team degli analisti di Investire.biz.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un programma avvincente e innovativo in grado di favorire la conoscenza dei certificati e aiutare gli investitori in un contesto di mercato particolarmente complicato, fornendo allo stesso tempo pratici consigli per il trading dei Certificati a Leva, prodotti acquistabili sul mercato e liquidabili in qualsiasi seduta di borsa aperta e che permettono di amplificare i movimenti del sottostante grazie all’utilizzo della leva finanziaria.

Durante le puntate, il rappresentante di ogni squadra propone cinque strategie di trading long e short su Certificati a Leva emessi da BNP Paribas, indicando il sottostante prescelto, il livello di ingresso e di stop loss, il target da raggiungere e il livello di confidenza assegnato dal concorrente che propone tale strategia.

Una volta definiti questi elementi, le informazioni vengono inserite a formare 5 strategie operative long/short, le cosiddette “carte del mercato” della puntata. La carta selezionata e giocata dal concorrente di ciascuna squadra e la relativa strategia di investimento proposta ha validità dal giorno successivo alla diretta streaming di “House of Trading” fino alle ore 12 del martedì seguente.

Se in questo lasso di tempo la strategia proposta non si attiva, ossia il sottostante selezionato non tocca il livello previsto dalla strategia, la carta proposta per la sfida si annulla. L’attivazione della strategia deve avvenire tra le ore 9:05 e le ore 17:30 dei giorni di Borsa Italiana aperta. Se il sottostante prescelto, ad esempio l’indice S&P 500, tocca il livello di ingresso fuori da questi orari, la strategia non si attiva.

Se il sottostante prescelto, ad esempio l’indice S&P 500, tocca il livello di target/stop loss al di fuori degli orari in cui Borsa è aperta, essa non si attiva. In questi casi, permanendo le situazioni di target o stop loss, la strategia verrebbe chiusa rilevando i valori delle ore 9:05 della prima seduta di Borsa Italiana aperta.

All’inizio di ogni puntata, viene elaborata la classifica sulla base delle strategie di trading che hanno raggiunto il target. Per ogni strategia andata a segno viene assegnato un punto. Per ogni strategia andata in stop loss non sono assegnati punti. La somma dei punti cumulati nel corso del format determina la classifica finale e la squadra vincitrice del programma.