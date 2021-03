Come si stanno sviluppando e evolvendo i mercati azionari cinesi?

La domanda di azioni cinesi è cresciuta con l'arrivo del Covid-19. La Cina è stata la prima a entrare e la prima a uscire dalla pandemia, il che ha aiutato la sua economia a crescere al di sopra dei livelli pre-epidemia nel secondo trimestre del 2020". Il commento di May Ling Wee, portfolio manager di Janus Henderson I.

Combinati con una valuta in rafforzamento, questi fattori hanno fornito uno habitat favorevole alle società cinesi per raccogliere capitali tramite offerte pubbliche iniziali sulle borse valori di Hong Kong, Shanghai / Shenzhen e Stati Uniti tra la fine del 2020 e l'inizio del nuovo anno.

Una solida ramificazione di azioni di alta qualità nei settori della tecnologia, dei beni di consumo e della sanità ha portato l'anno scorso a un totale di circa 51 miliardi di dollari raccolti tramite Ipo a Hong Kong, in gran parte per le aziende di proprietà cinese.

Questo totale è l'importo più alto dal 2010, anno in cui sono stati raccolti circa 57 miliardi di dollari secondo Morgan Stanley Research. Se includiamo le altre azioni raccolte, il totale sale a 95 miliardi. Allo stesso modo, nei mercati cinesi delle azioni A (Shanghai e Shenzhen), anche l'attività di Ipo è stata aumentata con circa 72 miliardi di dollari raccolti.

L'attrattiva delle Ipo e delle imprese cinesi trionfa sulla geopolitica

L'amministrazione statunitense precedente aveva imposto ordini esecutivi che impedivano agli statunitensi di investire in società cinesi ritenute legate all'esercito cinese. Il successivo ritiro di queste società dalle borse statunitensi e dagli indici dei fornitori di indici globali (come l'Ftse Russell, sci, S&P Dow Jones) sembrano essere quasi irrilevanti. Sebbene gli investitori globali possano essere investiti in alcune delle società interessate, questo rimarrà sempre un argomento di contesa in termini di quanto vicine o lontane queste società siano dall'Esercito popolare di liberazione cinese.

È improbabile che l'attrattiva di investimento nelle imprese del settore privato cinese in termini di crescita e redditività smetta di spingere capitali globali (inclusi gli Stati Uniti) in Cina. È probabile che gli sforzi della Cina per aprire i propri mercati azionari e obbligazionari ai flussi di portafoglio globali continuino nonostante i disordini geopolitici.

La questione delle società cinesi quotate negli Stati Uniti che consentono alle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari statunitensi di accedere ai propri documenti di revisione finanziaria rimane irrisolta. Ma l'anno scorso abbiamo visto la quotazione di successo negli Stati Uniti di startup cinesi di veicoli elettrici (EV), una delle principali piattaforme di transazioni immobiliari online, una società fintech e altre società di servizi Internet.

La società di consulenze PwC ha osservato che le società cinesi hanno raccolto quasi 12 miliardi di dollari di capitale sulle borse statunitensi lo scorso anno, quattro volte l'importo raccolto nel 2019.3 Flussi transfrontalieri in aumento, la scelta della quotazione di mercato è fondamentale Mentre il capitale globale è sempre stato Il mercato di Hong Kong per le attività cinesi, oggi capitale cinese, rappresentato da capitali diretti a sud degli investitori al dettaglio della Cina continentale sta crescendo in importanza a Hong Kong.

Si stima che le attività finanziarie delle famiglie cinesi siano cresciute di circa il 16% (circa 3,8 trilioni di dollari USA) nel 2020, con una parte di questa ricchezza che trova la sua strada in fondi comuni di investimento nazionali che investono nel mercato di Hong Kong. Nel gennaio 2021, attività di trading in direzione sud si stima che dalla Cina siano stati circa il 30% del totale degli scambi a Hong Kong.

Mentre gli investitori globali in genere cercano le migliori opportunità nei mercati nazionali di Shanghai e Shenzhen (capitale diretta a nord), Hong Kong e negli Stati Uniti, gli investitori cinesi "diretti a sud" cercano anche le migliori opportunità nel mercato di Hong Kong.

È probabile che questi flussi transfrontalieri aumentino nel tempo poiché la ricchezza finanziaria delle famiglie cinesi continua a crescere e a trovare la sua strada sia nei mercati cinesi onshore che offshore. Allo stesso tempo, le società stanno anche allargando le loro reti di raccolta di capitali, cercando quotazioni sia sui mercati onshore che offshore a Hong Kong.

Detto questo, abbiamo anche visto alcune società scegliere di quotarsi sui mercati onshore. La logica è che i mercati onshore sono noti per essere più ricettivi a valutazioni molto più elevate sui settori emergenti e strategici rispetto agli investitori nel mercato di Hong Kong. Ad esempio, le case automobilistiche cinesi hanno scelto di quotarsi sui mercati interni onshore per finanziare le loro ambizioni di veicoli elettrici.

Abbiamo anche visto la principale fonderia di semiconduttori cinese condurre un'offerta pubblica di successo a Shanghai, raccogliere circa 7,6 miliardi di dollari lo scorso anno. L'importo più alto raccolto da una singola società sulle borse nazionali cinesi lo scorso anno. I mercati azionari interni sani e dinamici consentono alle industrie emergenti e strategiche della Cina di finanziarsi tramite capitale pubblico invece che esclusivamente dalle casse o dai prestiti dello Stato.

Al contrario, le società sanitarie hanno avuto la tendenza a selezionare Hong Kong per le loro Ipo, dove la domanda di titoli sanitari di alta qualità è più forte, grazie all'universo più piccolo delle società sanitarie rispetto ai mercati onshore. Hong Kong è diventata una popolare sede di quotazione per le società biotecnologiche.

Implicazioni su Hong Kong dal "riallineamento"

Mentre l'imposizione della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong solleva dubbi sulla fattibilità di Hong Kong come centro finanziario globale, Hong Kong continua a ricevere afflussi di capitali e i suoi mercati azionari sono stati vivaci. La borsa di Hong Kong è al secondo posto dietro al NASDAQ in termini di capitale totale Ipo raccolto nel 2020, con Shanghai e Shenzhen tra i primi cinque.

PwC prevede che la raccolta di capitali ammonterà a circa 54-59 miliardi di dollari nel 2021, il che potrebbe riportare Hong Kong alla sua precedente posizione di leader globale nelle IPO.5 Il 're-shoring' o il reinserimento di società cinesi precedentemente elencate solo nel Gli Stati Uniti, ma ora quotati anche a Hong Kong, hanno un impatto.

Questi titoli della nuova economia stanno spostando la composizione del mercato, dall'essere dominato da società finanziarie, immobiliari, conglomerate (e in precedenza energetiche e di telecomunicazioni) a una in cui compongono le società economiche più `` nuove '' come quelle dei settori della sanità, della tecnologia e dei consumatori. più della metà della capitalizzazione di mercato totale.

Queste azioni altamente negoziate rappresentano una proporzione sempre maggiore del fatturato di mercato, rispetto alle azioni della "vecchia" economia di Hong Kong che sono tipicamente detenute più a lungo per la fornitura di dividendi e reddito. La composizione del mercato di Hong Kong, ora in gran parte rappresentata dalla tecnologia, dalle imprese rivolte ai consumatori e dai settori dei servizi, riflette la progressione della Cina da un'economia emergente e in via di industrializzazione circa 30 anni fa all'economia più sviluppata e matura che è oggi.