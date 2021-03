Da Exane un "crescendo rendimento memory" su basket worst of di azioni

Exane amplia la gamma di certificati Crescendo rendimento memory con un nuovo prodotto su basket worst of di azioni, emessi da Exane Solutions (Luxembourg) e garantiti da Exane (Moody’s: Baa2; S&P: BBB+).

Come spiega Pasquale Ingino, head of cross asset investment solutions sales di Exane per Italia e Ticino, “il nostro obiettivo è consentire agli investitori di prendere esposizione a titoli azionari che possano monetizzare l’imminente ripresa dei consumi, sostenuta dalle accelerazioni dei vaccini e dalla massa di risparmi accumulati durante i mesi caratterizzati dalla crisi pandemica -. Prosegue - Rendiamo investibili le azioni attraverso un certificato che offre un elevato livello di protezione. Abbiamo infatti posto sia la barriera per il pagamento della cedola condizionata con effetto memoria, sia la barriera (europea) per la protezione del capitale a scadenza al 60% dei livelli iniziali dei sottostanti. In altri termini, l’investitore è protetto fino ad una performance negativa del 40% del titolo peggiore all’interno del basket worst of rispetto agli attuali livelli di valutazione”.

I nuovi certificati hanno una scadenza pari a 36 mesi e prevedono la possibilità di rimborso anticipato mensile condizionato a partire da settembre 2021 a condizione che tutti i titoli sottostanti siano sia superiori al loro livello iniziale. “In questa nuova gamma di certificati, proponiamo un profilo cedolare competitivo: le condizionate mensili con effetto memoria sono infatti pari a 0,95%, consentendo un potenziale rendimento annualizzato pari all’11,40%”, precisa Pasquale Ingino.

Il nuovo basket worst of proposto al mercato è stato identificato attraverso una logica tematica e comprende titoli volti a beneficiare dalla potenziale ripresa dei consumi nel mondo sviluppato. Meccanismo di funzionamento:

Cedole mensili condizionate con effetto memoria da aprile 2021 . Ogni mese, l'investitore riceve una cedola condizionata con effetto memoria se tutti i sottostanti sono superiori o uguali alla Barriera Cedola Condizionata. Qualora la condizione non fosse soddisfatta, non sarà pagata nessuna cedola su tale periodo. L’Effetto Memoria consente di ricevere le eventuali cedole non ottenute nelle precedenti date di osservazione nel momento in cui, ad un data di constatazione mensile, si verifica la condizione per il pagamento della cedola.

. Ogni mese, l'investitore riceve una cedola condizionata con effetto memoria se tutti i sottostanti sono superiori o uguali alla Barriera Cedola Condizionata. Qualora la condizione non fosse soddisfatta, non sarà pagata nessuna cedola su tale periodo. L’Effetto Memoria consente di ricevere le eventuali cedole non ottenute nelle precedenti date di osservazione nel momento in cui, ad un data di constatazione mensile, si verifica la condizione per il pagamento della cedola. Clausola mensile di rimborso anticipato (a partire da settembre 2021). Se tutti i sottostanti sono superiori o uguali al Livello Iniziale ad una data di constatazione mensile, l'investitore viene rimborsato anticipatamente. In questo caso, l'investitore riceve 1.000 euro. Qualora la condizione non sia soddisfatta, il prodotto continua.

(a partire da settembre 2021). Se tutti i sottostanti sono superiori o uguali al Livello Iniziale ad una data di constatazione mensile, l'investitore viene rimborsato anticipatamente. In questo caso, l'investitore riceve 1.000 euro. Qualora la condizione non sia soddisfatta, il prodotto continua. Protezione condizionata del capitale a scadenza. A scadenza, se tutti i sottostanti sono superiori o uguali alla Barriera Protezione del Capitale a Scadenza, l’investitore riceve 1.000 euro. In caso contrario, l’investitore registra una perdita significativa di capitale: l'investitore riceve il valore finale del sottostante che ha registrato la performance peggiore in percentuale rispetto al suo livello iniziale e moltiplicato per 1.000 euro.

I livelli iniziali e le barriere sono stati calcolati alla chiusura di lunedì 22 marzo 2021. I nuovi certificati sono negoziabili con liquidità giornaliera su EuroTLX a partire da 1 Certificato (nominale 1.000 euro).