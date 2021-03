Dagli Emergenti alla green economy, vincitori e vinti del 2021

"La nostra view 2021 resta positiva sulle azioni, in generale i programmi vaccinali dovrebbero continuare a sostenere il sentiment del mercato. Abbiamo una view positiva anche sulle materie prime cicliche, che dovrebbero continuare a beneficiare di una rinnovata fiducia e della ripresa economica quest'anno". Il commento di Serge Pizem, gestore del fondo Axa Wf Global Optimal Income di Axa Im.

I metalli industriali sono supportati dalla forza e dall'ampia base della domanda cinese, mentre la produzione rimane ostacolata dalla pandemia. Abbiamo invece continuato a ridurre strutturalmente la nostra esposizione alle obbligazioni e adottato una duration breve o addirittura negativa di fronte alla pressione sui tassi per i timori di una crescita e di un’inflazione superiori alle attese.

Il mercato dei titoli di Stato è soggetto a violente esplosioni di volatilità, in uno scenario in cui gli investitori tendono a sfidare le comunicazioni della Federal Reserve. Potenzialmente, i tassi potrebbero andare oltre quanto sarebbe giustificato dai fondamentali.

Mercati Emergenti

Per il 2021 siamo positivi sull’Asia, in particolare sulla Cina, dove cercheremo di approfittare del forte sviluppo dell’economia digitale e della crescita dei consumi. Abbiamo una significativa esposizione sul comparto tecnologico e sui beni di consumo, e apprezziamo società come la tecnologica cinese Tencent, il Gruppo Tal Education, l’azienda produttrice di latticini Inner Mongolia Yili e Yamaha, azienda produttrice di beni industriali e strumenti musicali.

Green Economy

Il crollo della crescita nel 2020 ha spinto i governi ad adottare importanti piani di stimolo fiscale, e molti hanno annunciato programmi di trasformazione in ottica climate-friendly. L’Unione Europea ha ufficialmente introdotto un piano per la ripresa che prevede di destinare circa 550 miliardi di euro a iniziative green.

La transizione energetica potrebbe generare ingenti investimenti in infrastrutture verdi nei prossimi 10 anni, e crediamo che le società esposte al settore delle rinnovabili possano potenzialmente generare una crescita degli utili superiore alla media di mercato. Inoltre, le imprese di questo settore ottengono generalmente buone valutazioni dal punto di vista ambientale, sociale e di governance, e potenzialmente il prezzo dei loro titoli dovrebbe essere sostenuto da importanti afflussi di investimenti nell’universo Esg.

All’interno di questo tema, la nostra preferenza va alle utility, i cui ricavi sono in gran parte legati alle energie rinnovabili, e alle società industriali che producono apparecchiature elettriche, oltre che alle imprese tecnologiche che forniscono semiconduttori per il settore delle energie rinnovabili.

Azioni cicliche europee. Negli ultimi tempi i titoli value, spesso presenti nel comparto finanziario, in quello energetico e nei settori molto ciclici, hanno sovraperformato i titoli growth, che tipicamente si trovano nel settore tecnologico e a quello di beni di consumo non ciclici.

In genere, il livello di utili registrato dai titoli ciclici varia in base alla situazione economica e ai cicli di mercato. Nel 2020, i titoli ciclici sono stati fortemente penalizzati, ma questo calo delle valutazioni potrebbe rappresentare un punto di ingresso interessante. Con la prospettiva di una normalizzazione della situazione economico-sociale in tempi non troppo lontani, le società cicliche di buona qualità potrebbero potenzialmente incrementare i propri guadagni nel 2021.

Ma un risultato di questo tipo dipenderà dalla velocità della ripresa e dal suo impatto sulla curva dei rendimenti; un irripidimento della curva andrebbe a tutto vantaggio dei titoli finanziari, ma in misura minore se consideriamo il tasso d’interesse utilizzato per calcolare gli utili attualizzati dei titoli growth.

Cauti su liquidità, titoli di Stato e credito



A nostro avviso, liquidità, dollaro Usa e obbligazioni sovrane sono le asset class che offrono meno potenziale di rialzo per il 2021, ma riteniamo comunque utili questi asset nelle fasi di mercato più difficili, nelle quali possono fungere da cuscinetto di protezione. Si tratta inoltre di strumenti molto liquidi, che possono essere venduti rapidamente nel caso si voglia aumentare l’esposizione ad asset più rischiosi in modo da catturare le fasi di ripresa.

In un contesto di tassi d’interesse molto bassi, la remunerazione della liquidità è ai minimi storici, e anche la prospettiva a breve e medio termine non è esaltante. Nei mercati a reddito fisso anche tassi e spread di credito restano a livelli bassissimi, per cui il carry (dato dai tassi più lo spread) resta ben poco interessante nel lungo periodo, mentre le curve dei rendimenti si sono decisamente appiattite.

Per il momento le misure di supporto delle banche centrali dovrebbero essere confermate, e per il 2021 non prevediamo strette monetarie né in Europa né negli Usa; le dimensioni degli stati patrimoniali delle banche centrali non saranno probabilmente ridotte molto presto.

I tassi d’interesse ci sembrano destinati a restare bassi per un periodo di tempo prolungato, anche se potrebbero gradualmente salire con la parziale normalizzazione dell’inflazione, grazie a un recupero più pronunciato della crescita, che si spera possa concretizzarsi nella seconda metà dell'anno.