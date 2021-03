Si terrà domani alle 17:00 il primo webinar organizzato da Deutsche Bank Financial Advisors per presentare agli studenti di oltre 20 atenei su tutto il territorio nazionale la professione del consulente finanziario e introdurli al progetto “dbFA Next Generation” dedicato alla crescita e al ricambio generazionale della Rete. L’evento live, introdotto da Silvio Ruggiu, head of DB Financial Advisors, vedrà la partecipazione di esperti e di diversi manager della rete dei consulenti finanziari, e prenderà in esame tutti gli aspetti della professione, il suo attuale contesto di mercato e gli scenari futuri. Per maggiori info e iscrizioni https://lavoracon.dbfinancialadvisors.it/next-generation.



Il progetto “dbFA Next Generation”, rappresenta un capitolo strategico molto importante per la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank. Si tratta di percorso interamente dedicato all’inserimento di neolaureati, con l’intento di investire sul futuro della rete, far crescere nuove professionalità direttamente nei territori e favorire un approccio responsabile in sinergia con il tessuto economico locale, puntando sull’attrattività di un’offerta distintiva e della piattaforma globale del gruppo Deutsche Bank. Alla diretta live nazionale di domani seguiranno eventi dedicati a ciascuna università. I giovani selezionati saranno inseriti in dbFA con un percorso formativo teorico pratico di 4 mesi (formazione in aula + esperienza sul campo) mirato alla preparazione dell’esame di abilitazione. Una volta superato l’esame, il giovane entrerà a far parte della squadra dei financial advisors.



Silvio Ruggiu, head of DB Financial Advisors, ha così commentato l'iniziativa: “Con la diretta live nazionale di domani, siamo la prima rete di consulenti finanziari nel Paese a coinvolgere direttamente Università, laureati e laureandi, insieme ai loro docenti e parenti, per parlare della professione del consulente finanziario e di come si è evoluta dalla nascita di questo settore ad oggi. Questo evento rappresenta l’avvio di un progetto al quale dedicheremo molte risorse ed energie nei prossimi mesi, per attrarre giovani talenti, invitarli ad entrare nella nostra struttura e favorire il ricambio generazionale, formando professionisti in grado di comunicare con le nuove generazioni di clienti e diventare i “banchieri del territorio” del futuro”.