L'Ocf sospende un consulente finanziario

Cristiano Mordacchini è stato sospeso per un mese dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Generali. Si legge tra l’altro nella delibera che “la comunicazione di informazioni non corrispondenti al vero risulta essersi protratta per un periodo limitato di tempo, non determinando una significativa alterazione della capacità di autodeterminazione delle clienti rispetto alle proprie attività di investimento”.