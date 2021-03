Lambiase (AssoAim), “Al lavoro per portare le Pmi nel circuito Euronext”

“L’AIM è uno strumento che sta dando una risposta alla crisi pandemica, che ha colpito soprattutto le aziende più piccole”. Anna Lambiase, nuovo vicedirettore di AssoAIM (l’Associazione di categoria delle società quotate sul mercato AIM che proprio oggi ha rinnovato i suoi vertici), ricorda come nell’anno terribile 2020 siano state ben 24 (e tre nei primi due mesi del 2021) le PMI quotate sull’Alternative Investment Market. “La quotazione è un’ottima soluzione alle necessità finanziarie delle aziende e noi ci stiamo impegnando ad accompagnarle anche nella prospettiva del passaggio di Borsa italiana nel circuito Euronext che avverrà quest’anno”, spiega Lambiase. Che aggiunge: “Alla luce della situazione sfidante dei prossimi mesi ci aspettiamo un consolidamento delle politiche volte a rafforzare la propensione alla quotazione delle PMI per una valorizzazione dell’Italia come sistema industriale fortemente orientato all’innovazione a favore dell’economia reale e per ridurre il divario relativo al ricorso all’equity rispetto a quello dei Paesi europei”.

AssoAIM, che ha approvato oggi il risultato di gestione 2020 (che si è chiuso in avanzo di 54 milioni di euro), ha anche nominato i nuovi vertici per i prossimi tre anni. Giovanni Natali è il nuovo Presidente, vice presidente – insieme ad Anna Lambiase – è Marco Maria Fumagalli. “In un momento delicato, ma denso di opportunità, legato al passaggio di proprietà di Borsa Italiana e delle conseguenti modifiche al mercato Aim Italia, l’Ufficio di presidenza di AssoAIM, allargato ad Anna Lambiase e Marco Fumagalli, entrambi esperti dell’Equity Capital Market, ne rafforzerà la capacità di rappresentanza e lobbying, nell’interesse di tutti gli emittenti quotati e quotandi su AIM Italia”, è il commento di Natali.