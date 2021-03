Leithà nuovo socio senior dell’Italian insurtech association

Leithà, la società del gruppo Unipol specializzata nello sviluppo di soluzioni data-intensive, è diventata socio senior di Italian insurtech association (Iia). Grazie a questo nuovo ingresso Renzo Giovanni Avesani, Ceo di Leithà e Cio di Unipol Group, entra a far parte del consiglio direttivo dell’associazione.

Insieme agli altri soci, Leithà svolgerà un ruolo attivo nel promuovere l’innovazione e la trasformazione digitale nell’ottica di perseguire un obiettivo sistemico attraverso formazione tecnica, condivisione di best practice tecnologiche, generazione di sinergie tra gli associati e confronto con le istituzioni nazionali e internazionali.

Con l’ingresso di Avesani nel consiglio direttivo, Leithà porterà all’interno dell’associazione la sua esperienza nel campo dell’intelligenza artificiale e Big data, mentre dal canto suo l’Associazione metterà a disposizione la propria rete e le proprie competenze in ambito insurtech.

Renzo Giovanni Avesani, Ceo di Leithà e Cio di Unipol Group ha dichiarato: “L’innovazione tecnologica, e quindi lo sviluppo dell’Insurtech è fondamentale per promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni architetturali e applicative data-intensive a supporto dei processi produttivi e commerciali della nuova assicurazione. Importante quindi per Leithà ed il Gruppo Unipol, essere parte attiva di questo processo di trasformazione all’interno dell’Italian Insurtech Association”.

Gli fa eco Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian insurtech association: “Avere Leithà, gruppo Unipol, tra i nostri soci senior è un'importante conferma di quanto realizzato dall'associazione negli ultimi 12 mesi. Voglio ringraziare il gruppo Unipol per aver riposto in IIA la sua fiducia. Il loro supporto sarà fondamentale per far si che il 2021 sia davvero l’anno dell’Insurtech e che il technology Gap italiano ceda il passo ad una trasformazione digitale di tutta la filiera.”.

Attualmente l’Italian insurtech association conta circa 200 soci, tra compagnie, persone giuridiche, persone fisiche e startup. Con Leithà, la quota dei senior sale a tre: la società del gruppo Unipol affiancherà infatti Crif e Reale Mutua.