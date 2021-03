Banca Sistema: ecco il piano strategico 2021-2023

Banca Sistema ha approvato il piano strategico 2021-2023. La strategia triennale del gruppo Banca Sistema si basa sulla capacità di consolidare e far crescere ulteriormente la posizione raggiunta nei 10 anni dalla sua fondazione, nei tre business in cui opera e prevede a fine 2023 per il Factoring: una crescita degli impieghi a 2,6 miliardi (CAGR 2020-2023: +20%) e dei volumi a 4,8 miliardi (CAGR 2020–2023: +16%); per la cessione del quinto: una crescita degli impieghi pari a 1,3 miliardi (CAGR 2020– 2023: +11%); per il credito su pegno: una crescita degli impieghi a 150 milioni (CAGR 2020–2023: +23%).

Il piano strategico prevede l’implementazione di nuove iniziative, tra le quali lo sviluppo di tool digitali, che permetteranno al gruppo di crescere ulteriormente ed eccellere in termini di efficienza operativa, di diversificare la propria offerta ed essere più accessibile a clienti ed agenti/mediatori. Si prevede per il 2023 un RoTE superiore al 16% e un CET1 ratio superiore al 12%.

Gianluca Garbi, Ceo di Banca Sistema, ha aggiunto: “Guardando al 2023 vogliamo cavalcare le opportunità offerte dallo scenario macroeconomico per consolidare la nostra posizione nel business del Factoring rappresentando un aiuto concreto per le imprese; evolvere nel settore della Cessione del quinto affiancando i nostri clienti/agenti/mediatori con nuova tecnologia per semplificare la loro esperienza e far prendere il volo alla nostra posizione nel settore del credito su pegno, offrendo ai cittadini un aiuto concreto per rispondere al crescente bisogno di liquidità in modo innovativo”.