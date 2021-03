Goldman Sachs: l’inflazione si accende dopo le guerre, non dopo le pandemie

In termini economici, la battaglia contro la pandemia COVID-19 è spesso paragonata a una guerra - le risorse nazionali sono state requisite in una battaglia contro un "nemico invisibile", spingendo i livelli di debito pubblico in tutto il mondo. Per vedere fino a che punto questa analogia può essere estesa, Goldman Sachs ha analizzato i dati che risalgono alla peste nera nel 1300 per confrontare come l'inflazione e i rendimenti dei titoli di stato si sono comportati all'indomani delle 12 più grandi guerre e pandemie del mondo.

Mentre l'inflazione è tipicamente aumentata bruscamente durante e (specialmente) in seguito alle grandi guerre, è rimasta generalmente debole durante e dopo le grandi pandemie. Inoltre, mentre i rendimenti obbligazionari sono tipicamente aumentati durante le guerre, sono rimasti relativamente stabili durante le pandemie e sono caduti nel periodo successivo.

Dal punto di vista degli analisti di GS, questo contrasto nella performance dell'inflazione e dei rendimenti obbligazionari durante guerre e pandemie ha un senso intuitivo, per due motivi: In primo luogo, nelle guerre, la spesa pubblica viene utilizzata per finanziare l'aumento delle spese legate alla guerra (prima e durante le guerre) e gli sforzi di ricostruzione (dopo), mettendo a dura prova le risorse disponibili. Nelle pandemie, al contrario, qualsiasi aumento della spesa pubblica viene utilizzato per riempire il vuoto lasciato dall'assenza di domanda del settore privato, con implicazioni molto diverse per l'equilibrio generale tra domanda e offerta aggregata. In secondo luogo, le guerre sono spesso associate alla distruzione diffusa di capitale fisico, uno sviluppo che aumenta la domanda di investimenti e spinge i tassi di interesse più in alto. Mentre le pandemie comportano una diffusa perdita di vite umane, non comportano alcuna perdita di capitale fisico.

Ogni guerra e pandemia è diversa, e per lo studio di GS bisognerebbe essere cauti nel trarre lezioni da eventi che si sono verificati in un passato molto lontano e in circostanze molto diverse. Una caratteristica dell'attuale pandemia che si distingue chiaramente dagli episodi passati è la dimensione della risposta del governo. Allo stesso modo, tuttavia, si può sostenere che una risposta governativa insolitamente grande è stata resa necessaria da un crollo insolitamente grande della domanda del settore privato. Ciò che è chiaro è che la storia non fornisce alcuna prova che un'inflazione più alta o rendimenti più alti delle obbligazioni siano una conseguenza naturale delle grandi pandemie.