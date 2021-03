«Alla fine del 2019, AssoScf e Nafop hanno partecipato alla consultazione pubblica del #MEF sullo schema di #Decreto ministeriale recante il regolamento sui #requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimonialità per i #consulentifinanziari autonomi, le società di consulenza e i consulenti fuori sede». Lo ha scritto Luca Mainò, founder di Consultique, vicepresidente di AssoScf e membro del board di Nafop, su Linkedin.

«Si tratta di un Decreto atteso da oltre un anno e che introdurrà novità significative per i consulenti finanziari e le Scf», ha aggiunto Mainò, «Ad esempio, è previsto un ampliamento del novero dei soggetti che verranno esonerati dall'esame, per una maggiore facilità per l'accesso all'albo da parte dei bancari e dei dipendenti di soggetti abilitati. Si prevede anche l’introduzione del #praticantato per i neofiti. Il mercato sta cambiando, l'evoluzione della normativa sta accompagnando questo cambiamento. Chi è interessato a questi temi mi segua qui».