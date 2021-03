Volpato (Banca Mediolanum) “Il consulente finanziario sarà la professione del futuro”

“Siamo in un’età dell’oro per la consulenza finanziaria, chi sta già svolgendo la professione avrà un futuro incredibile, e chi si sta avvicinando a questo lavoro avrà più prospettive di crescita in assoluto”. Il consulente finanziario è l’interlocutore ideale perché mette insieme due caratteristiche, il tempo di relazione, fondamentale per comprendere fino in fondo chi ha di fronte e i bisogni relativi, e le competenze specifiche più importanti: ci troviamo di fronte alla professione del futuro”. Questo il pensiero di Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, parlando in questo video del ruolo sempre più centrale che la professione del consulente finanziario ha già e avrà nei prossimi anni nella società e per i giovani.