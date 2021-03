Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Belgio (Financial Services and Markets Authority - Fsma), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma New Zealand), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Irlanda (Central Bank of Ireland - Cbi), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários - Cmvm), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Ace Capital Group (https://ace-capitalgroup.com);

PB Specialists Group (https://marketing2021.pbspecialistsgroup.com);

Uk Foundation Bonds (https://ukfoundationbonds.com);

Uk Investment Options (https://ukinvestmentoptions.com);

Nutmeg Savings and Investments (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

BlackRock Investment / BlackRock iShares (email: [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

RealFxPro (www.realfxpro.com), clone di società autorizzata;

Llp Holdings Limited (https://www.llpholdingslimited.com);

Online Trading / Online Trading Market (www.onlinetrading.market);

Great Finance (www.greatfinance.net);

Saltire Consultancy Services (https://saltireconsultancyservices.com), clone di società autorizzata;

BondCompare (www.bondcompare.net);

Jlj Platinum Ltd t/a Platinum University (https://platinumuniversity.co.uk);

European Venture / Eu Holdings (www.europeanventure.co.uk);

Mayfair Exchange / Mayfair Finance (https://www.mayfair.exchange/#/);

Smarterinvestingbonds.com (www.smarterinvestingbonds.com);

Findyourbonds.com (wwww.findyourbonds.com);

Blx Invest (www.blxinvest.com);

My Bond Finder (www.mybond-finder.com);

Income Bonds UK (www.incomebondsuk.com);

Offer Investor Yields (www.offerinvestoryields.com);

UK (Property) Fixed Income (www.propertyfixedincome.co.uk, www.property-fixed-income.com);

Offer Investor Yields (https://offer.investoryields.com/bfiuk-bonds).

Segnalate dalla Sfc:

www.pwm.hk, clone di società autorizzata dalla Sfc;

www.kmtscale.com, clone di società autorizzata dalla Sfc.

Segnalate dalla Fsma:

Bitcoin Loophole (www.bitcoin-loophole.io);

Idées Placement;

Yuan pay app (group);

4Tfx (www.4tfx.io);

Binvesting (www.binvesting.com);

BitStarMarkets (www.bitstarmarkets.com);

BTC Brokerz (www.btcbrokerz.com);

Capitalfx (www.capitalfx.co);

Finexics (www.finexics.com, www.finexics.io);

Global Alliance (www.glballiance.com);

Mynetcoin (www.mynetcoin.net);

Quantbitex (www.quantbitex.com);

Str Capital (www.str-capital.com);

Tradezmarket (www.tradezmarket.com);

UnixBroker (www.unixbroker.com);

Xtrgate (www.xtrgate.com).

Segnalate dalla Fma New Zealand:

www.horizonlinelimited.com;

www.cjcmarketsglobal.biz;

Cornucopia (www.cocp.ltd);

www.canztrades.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Finma:

Tradesboost (https://www.tradesboost.net).

Segnalate dalla Fsa:

Uniteex (https://uniteex.co);

Get Promotions Ltd / Oceantrade (https://oceantrade.club, https://www.oceantrade.uk).

Segnalate dalla Cbi:

Quick Loans Ireland (http://www.quickloansireland.com);

Onehourloan (https://www.onehourloan.net);

Republic Loans (https://republicloans.co.uk);

Fouchard Credit (https://fouchardcredit.com);

Cheetah Money (www.cheetahmoney.org and https://cheetahmoney.wixsite.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Cnmv:

Value Reinvestment Wealth S.L;

Capital Pro Investments / Capitalpro-Inv Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd (https://www.capitalpro-inv.com);

Everestbtc / Everestbtc Finservices Ltd / Elite Property Vision Ltd (https://everestbtc.com);

Goldencapitalfx (http://www.goldencapitalfx.com);

Inversión Center Inc (Telegram Group);

Investflow / Seabreeze Partners Ltd (https://invest-flow.io, https://investflow.trade).

Segnalata dalla Cssf:

Trs Markets (www.trsmarkets.com).

Segnalata dalla Cmvm:

https://market.banif-bc.online, clone di intermediario bancario autorizzato.