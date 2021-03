Azimut, una nuova business unit di asset management nella regione Menat

Azimut, uno dei maggiori asset manager indipendenti europei con 70 miliardi di euro di asset under management, rafforza le proprie capacità di product management in Medio Oriente, Nord Africa e Turchia (Menat) con la creazione di una nuova unità regionale denominata Global product development.

Murat Salar, attualmente direttore generale di Azimut Portföy e Responsabile della Turchia, è nominato Responsabile della nuova business unit nella regione e riporterà al Responsabile Globale dell'Asset Management. Farà leva sull'esperienza di gestione dei prodotti del Gruppo per sviluppare ulteriormente la gamma di soluzioni di investimento, in particolare sul verticale dei fondi public markets. In Azimut dal 2015, Murat Salar ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione della piattaforma di gestione patrimoniale integrata del Gruppo in Turchia. Dal 2012 Azimut ha investito nella promozione di un team locale che unisce professionisti degli investimenti con oltre 50 fondi in gestione e una rete distributiva proprietaria di consulenti finanziari focalizzati esclusivamente su soluzioni di asset management per la clientela locale. Azimut Portföy si colloca come la quinta società di gestione del risparmio del Paese con una quota di mercato del 7% nel settore dei fondi comuni di investimento, il cui quadro normativo è allineato agli standard europei.

Dalle quattro sedi nella regione Menat (Abu Dhabi, Dubai, Istanbul, Il Cairo), Azimut gestisce molteplici strategie di investimento, nei mercati pubblici e privati, rivolgendosi a investitori locali e globali. La nuova unità svilupperà anche nuove iniziative di prodotto per il Gruppo nei mercati globali ed andrà ad aggiungersi alle attuali capacità di gestione degli investimenti negli Emirati Arabi Uniti concentrandosi sui mercati pubblici regionali (GCC, Egitto, Turchia, Pakistan), Gestione patrimoniale islamica, Credito alternativo e Capitale di rischio.