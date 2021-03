Deutsche Bank, Sewing Ceo fino al 2026

Il Supervisory Board di Deutsche Bank, guidato da Paul Achleitner, ha rinnovato in anticipo il contratto del Ceo Christian Sewing fino al 2026, e introdotto diverse novità nelle responsabilità del management board. Fabrizio Campelli, finora Chief Transformation Officer e responsabile nel Management Board anche per le risorse umane, diventa responsabile per Investment Bank e Corporate Bank. Rebecca Short diventa la nuova Chief Transformation Officer ed entra nel board. Le responsabilità nel Board per la funzione risorse umane, alla cui guida resta il global head of HR Michael Illgner, vanno al CEO Christian Sewing.

Sono anche riorganizzate le funzioni di Risk Management e controlli. Stuart Lewis, il più longevo membro del Board di DB, andrà in pensione dopo il prossimo Annual General Meeting (AGM). Le responsabilità di Compliance e Anti-Financial Crime (AFC) saranno trasferite al membro del board Stefan Simon (Chief Administrative Officer e responsabile per gli affari legali). L’area Risk Management resta autonoma e il Supervisory Board di DB deciderà sul successore di Lewis dopo l’AGM.

La funzione Chief Operating Officer (COO) non sarà più rappresentata nel board. Le responsabilità per le operazioni saranno ripartite fra gli altri membri del board responsabili delle aree di business e Bernd Leukert, a capo di Technology, Data and Innovation (TDI). Frank Kuhnke, l’attuale COO, lascia la banca.

Lars Stoy diventa Head of Private Bank per la Germania, riportando al membro del board e Presidente della banca Karl Von Rohr. Tutti i cambiamenti avranno effetto dal 1 maggio 2021.