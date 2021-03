Copernico Sim archivia un anno in crescita

Il Consiglio di amministrazione di Copernico Sim S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 43 del D.lgs. 136/15, che sarà sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2021 e, in seconda convocazione, per il giorno 6 maggio 2021.

La società ha redatto il Bilancio in applicazione del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 e secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come interpretati dall’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e adottati dall’Unione Europea.

Le commissioni attive sono pari a Euro 7.041.635, rispetto ad Euro 6.498.581 registrate nel precedente esercizio, in crescita di oltre l’8%, grazie alle positive dinamiche associate alla raccolta e all’andamento dei mercati finanziari. Il margine di intermediazione registra un incremento di quasi l’8%, attestandosi ad Euro 2.931.570, mentre nel precedente esercizio era pari ad Euro 2.713.510. Le spese amministrative, pari ad Euro 3.175.676, e le rettifiche di valore aumentano, rispetto al precedente esercizio, per effetto dei piani di sviluppo avviati dalla Società e delle azioni di riorganizzazione interna, volte a perseguire maggiore efficienza, con investimenti in campagne di marketing a supporto delle vendite e con incremento degli investimenti nell’IT. La società deteneva, al 31 dicembre 2020, una liquidità pari a Euro 2.032.244 con una posizione finanziaria pari a Euro -1,6 milioni, variata rispetto al 31 dicembre 2019 prevalentemente per l’applicazione del principio contabile IFRS16. Al 31 dicembre 2020, inoltre, si è estinto il finanziamento acceso per l’acquisto della sede della Società.