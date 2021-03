Fineco Asset Management lancia Target China coupon 2026 Fam fund

Fineco Asset Management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, apre le sottoscrizioni per il nuovo Target China Coupon 2026 FAM Fund, una soluzione di investimento innovativa che permette al risparmiatore di avvicinarsi gradualmente all’investimento sui mercati azionari cinesi, puntando al contempo con una parte di portafoglio a generare un coupon annuale tramite l’esposizione a emittenti finanziari europei e debito Italiano.

L’economia cinese ha consolidato nell’ultimo anno il proprio ruolo trainante per la crescita globale, riuscendo meglio di altre a fronteggiare l’emergenza del Covid-19 e accrescendo il PIL del 2,3% nel 2020. Le prospettive economiche vedono una crescita attorno al 4,4% per i prossimi 10-15 anni, grazie a un Paese proiettato verso un sistema più aperto, guidato da tecnologia e innovazione, con una classe media in costante crescita e un importante processo di urbanizzazione.

Target China Coupon 2026 FAM Fund, il cui periodo di sottoscrizione termina il 30 giugno e con NAV settimanale, permette di esporsi gradualmente e in modo automatizzato al mercato azionario cinese con un orizzonte di investimento di 5 anni. Durante questo periodo l’esposizione sui listini cinesi arriverà a un massimo del 75%, e si valorizzerà in base all’andamento del mercato di riferimento. La componente restante del portafoglio, invece, viene costantemente valorizzata con l’obiettivo di erogare anno dopo anno una cedola pari al 2% della quota che in quel momento non è ancora investita sull’azionario.

“La famiglia di fondi Target fin dalla nascita racchiude i principi di finanza comportamentale e permette all’investitore di avvicinarsi gradualmente ai mercati azionari, con un approccio automatizzato che riduce i rischi connessi all’emotività. Target China Coupon 2026 FAM Fund rappresenta un’evoluzione ulteriore della famiglia Target, perché combina a un accesso graduale al mercato azionario della seconda economia mondiale, l’opportunità di valorizzare da subito la componente più liquida del portafoglio”, ha commentato Fabio Melisso, Ceo di Fineco Asset Management. “Questa soluzione innovativa, creata e gestita grazie alle competenze interne dei gestori di Fineco AM e all’ideazione e sviluppo di questo prodotto “in-house”, è progettata per il risparmiatore che pur con una certa avversione al rischio, vuole avvicinarsi ai mercati azionari cogliendo le importanti opportunità di crescita offerte dal gigante cinese”.