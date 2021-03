Visa molla Diem di Facebook e sceglie la stablecoin Usdc

Visa ha annunciato oggi l'utilizzo della valuta digitale Usdc per regolare le transazioni Visa attraverso Ethereum - una delle piu' diffuse piattaforme di blockchain. Lo scrive Plus del Sole 24 Ore. Il circuito di carte di credito sta testando queste funzionalità assieme a Crypto.com, tra le più grandi piattaforme di exchange al mondo, con l’obiettivo di offrire la possibilità di regolare le transazioni in Usdc ad altri partner nel corso dell'anno.

L'operazione rientra nella strategia di Visa che mira ad essere una rete di reti (“network of networks”), progettata per abilitare qualsiasi forma di transazione, sia all'interno che all'esterno della propria rete di pagamento. Di fronte al crescente interesse del mondo retail nei confronti delle criptovalute, Visa punta a rendere le criptovalute più sicure, utili e applicabili ai pagamenti. Fornendo una rete per il settlement quotidiano delle operazioni tra i due mondi.

Per il momento l’obiettivo è il mondo B2B degli issuer intenzionati a offrire prodotti in ambito cripto, a cui fornire un’infrastruttura rapida ed efficiente per il settlement delle operazioni.

La strategia di lungo periodo guarda al mondo delle valute digitali di Stato, le cosiddette Central Bank Digital Currencies su cui le autorità monetarie in tutto il mondo stanno lavorando, sia pur con tempi e priorità differenti.

Proprio per questo Visa ha deciso di puntare su una stablecoin che mette al riparo da oscillazioni eccessive.

Usdc è infatti una criptovaluta, basata sulla blockchain di Ethereum, vincolata alla parità con il dollaro lanciata due anni fa dalla fintech Circle che ha recentemente superato la capitalizzazione di dieci miliardi di dollari. Solo un anno fa era attorno a un miliardo di dollari, a inizio 2021 era attestata a 4,5 miliardi.

Ogni Usd Coin emesso è garantito da un dollaro di riserva, garanzia coperta dal consorzio Centre, fondato da Circle insieme all’exchange Coinbase e a Bitmain, società di mining che è azionista di Circle.

Anche Diem, la criptovaluta di Facebook che potrebbe essere lanciata a breve, da cui Visa si è ritirata dopo essere risultata tra i membri iniziali, ha scelto la strada della stablecoin legata al dollaro e non più a un basket di valute a livello internazionale, com’era nel progetto originario.