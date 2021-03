WisdomTree, Coinbase seconda depositaria per l’Etp su Bitcoin

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (Exchange Traded Fund) ed ETP (Exchange Traded Product), ha adottato un modello multi-depositario per il proprio ETP su Bitcoin con copertura fisica a seguito della nomina di Coinbase Custody in qualità di seconda depositaria. Il WisdomTree Bitcoin ETP (BTCW), con copertura fisica, è stato quotato al SIX, Swiss Stock Exchange, nel dicembre del 2019 con un TER pari allo 0,95%.

Coinbase Custody propone una soluzione di storage offline di livello istituzionale, costruita attorno ad un protocollo di generazione proprietario best in class e in grado di generare indirizzi di cold storage per i Custody wallet. La soluzione di Coinbase Custody si basa sulla stessa architettura di cold storage da cui dipende la custodia di Coinbase di criptovalute, del valore di oltre 20miliardi di dollari, per conto dei propri clienti. Oltre ad una maggiore sicurezza, Coinbase Custody presenta una politica di sicurezza leader dell’industria e ciò offre ulteriori rassicurazioni agli investitori.

La nomina di Coinbase Custody evidenzia l’impegno continuo di WisdomTree nel fornire la sicurezza e la solidità che gli investitori si aspettano dagli ETP di WisdomTree. Questa seconda soluzione di custodia si va ad aggiungere a quella già esistente fornita da Swissquote, banca svizzera quotata e regolamentata.

Jason Guthrie, head of Capital Markets and Digital Assets, Europa, WisdomTree, ha commentato: “Un modello multi-depositario rafforza ulteriormente la solidità del nostro set up operativo, aggiungendo flessibilità e sicurezza, poiché abbiamo scelto di diversificare i provider di un servizio chiave. Adottare un modello multi-depositario evidenzia il nostro focus sulle innovazioni di cui beneficiano gli investitori. L’interesse istituzionale verso i bitcoin continua a crescere e questo approccio farà presa su coloro che ricercano le procedure di sicurezza più solide per le transazioni e la custodia di criptovalute”.

Oltre alle soluzioni di custodia di classi istituzionali per gli investitori, il wrapper ETP ha arricchito di nuove dimensioni l’universo delle criptovalute, offrendo ad esempio attività di trading più liquide e trasparenti e un ventaglio più ampio di partecipanti al mercato più sofisticati che entrano nell'arena per questi prodotti. Il passaggio ad un modello multi-depositario renderà possibile una maggiore connessione tra WisdomTree e il mercato più ampio delle criptovalute, fornendo potenzialmente una maggiore liquidità per il bitcoin, la valuta digitale sottostante.

Il WisdomTree Bitcoin ETP offre agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente dal punto di vista dei costi per ottenere un’esposizione su Bitcoin. L’ETP consente agli investitori di accedere al Bitcoin senza l’esigenza di detenere direttamente la criptovaluta, di conservare chiavi di accesso private o d’interagire in alcun modo con l’infrastruttura blockchain o della valuta digitale.

Guthrie ha poi aggiunto: “Le valute digitali sono destinate a durare nel tempo e noi continueremo a proporre ai nostri investitori l’offerta più sicura, solida e innovativa possibile. Crediamo che lo sviluppo di un modello multi-depositario sia essenziale per rafforzare la fiducia degli investitori in un momento in cui valutano l’opportunità di entrare in questa nuova asset class in così rapida crescita”.