Ardian Infrastructure con Greenbyte e Pexapark per digitalizzare le sue infrastrutture rinnovabili

Ardian, uno dei principali investitori mondiali in energie rinnovabili, ha stretto una partnership con Greenbyte e Pexapark, due leader nel settore SaaS (Software-as-a-Service), per ottimizzare la gestione del suo portafoglio di energie rinnovabili di oltre 3,5GW di capacità installata attraverso l’integrazione di strumenti digitali.

Lavorando direttamente con i team di Greenbyte, una piattaforma software progettata per ottimizzare la produzione di energia rinnovabile nei portafogli globali, e Pexapark, una piattaforma software per sostenere gli asset rinnovabili nella transizione verso mercati non sovvenzionati, Ardian Infrastructure sta costruendo una piattaforma completa di monitoraggio e analisi per supportare i management team nella gestione dei rischi operativi e di mercato e nella creazione di valore aggiunto.

Mentre l’energia rinnovabile entra in una nuova era, la gestione del rischio sta diventando sempre più importante per gli investitori e gli operatori. Mentre un decennio fa la maggior parte dei progetti erano sostenuti da sussidi governativi a lungo termine, oggi l’uscita da questi sussidi in molti mercati significa che le revenues e il rischio di prezzo devono essere gestiti in modo proattivo attraverso accordi di acquisto di energia (PPA) e altri meccanismi di copertura delle entrate.

“La crescente esposizione alla volatilità del mercato dell’elettricità sta portando a un cambiamento fondamentale nel modo in cui vediamo e gestiamo il nostro portafoglio per i nostri investitori”, afferma Mathias Burghardt, responsabile di Ardian Infrastructure. “Da un lato, dobbiamo concentrarci su tutte le leve di ottimizzazione della produzione per massimizzare il numero di megawattora dei nostri asset. D’altra parte, dobbiamo puntare ai più alti livelli di competenza nella vendita di energia e nella gestione del rischio per controllare la nostra esposizione finanziaria, mentre teniamo d’occhio le dinamiche del mercato per cogliere le migliori opportunità”.

Integrando la piattaforma di monitoraggio e gestione degli asset di Greenbyte, il team di Ardian Infrastructure mira a poter supervisionare e valutare le prestazioni tecniche del suo portafoglio, che copre tre mercati in Europa, cinque mercati negli Stati Uniti e due nel Latam.

Ardian ha investito ad oggi in Italia 3 miliardi di euro in assets infrastrutturali.