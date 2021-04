Assiteca, nel 2020 crescono ricavi e marginalità

Il consiglio di amministrazione di Assiteca, il più grande gruppo italiano nella gestione dei rischi d’impresa e nel brokeraggio assicurativo, quotato sul mercato AIM di Borsa Italiana, si è riunito oggi sotto la presidenza di Luciano Lucca ed ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2020, redatta in conformità ai principi internazionali IAS/IFRS e sottoposta volontariamente a revisione contabile.

“I risultati confermano la posizione di leader nazionale del mercato” commenta Luciano Lucca, presidente di Assiteca. “Nonostante il difficile periodo economico, abbiamo registrato una crescita dei ricavi sia grazie ad un’attività volta alla valorizzazione del portafoglio clienti, sia per l’acquisizione di nuova clientela. In questo momento così complesso per il Paese” sottolinea Lucca “l’impegno di Assiteca è quanto mai teso ad affiancare le imprese nella prevenzione e protezione dei rischi”.



Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020



I ricavi, pari a euro 46,7 milioni, sono cresciuti del 4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente nonostante le limitazioni dovute all’emergenza Covid19.

Le attività di razionalizzazione organizzativa avviate nel precedente esercizio e la massima attenzione volta al contenimento di alcune voci di spesa, hanno permesso di ridurre del 2% (euro 0,5 milioni) i costi operativi anche grazie alla piena adozione in questo semestre dell’IFRS 16.

La conseguente crescita dell’Ebitda si attesta al 23% (pari a euro 12,5 milioni vs euro 10,1 milioni) rispetto al semestre 2019/2020 con un rapporto sui ricavi netti (pari a euro 41,9 milioni) al 29,7% rispetto al 24,8% dello stesso precedente periodo.

Il risultato ante imposte, pari ad euro 9,2 milioni, segna una crescita del 14% rispetto al primo semestre 2019/2020 (euro 8,1 milioni).

L’utile netto di gruppo è pari a euro 5,6 milioni e segna una crescita del 9% rispetto al primo semestre 2019/2020.