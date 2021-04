Bnl-Bnp Paribas Life Banker, cresce il numero dei consulenti

Mesi intensi per BNL-BNP Paribas Life Banker: prosegue l’attività di recruiting tanto di profili senior quanto di risorse junior: con i 15 ingressi delle ultime settimane, sono 30 i consulenti che hanno scelto di entrare nella Rete dall’inizio del 2021, per un totale di 553 Life Banker (486 agenti e 67 dipendenti).

Gli ingressi più recenti sono: Arrigo Beggiato a Padova, già Private Banker BNL; Elisabetta Bianchi, da UBI, a Varese; Andrea Bucci a Foggia da Fineco Bank; Marco Cammuso, ex Banca Mediolanum, a Caserta; arriva da Banca Mediolanum anche Luigi Corciulo, attivo a Catania. Benedetta Gionta, già in Allianz Bank, è a Terracina (Latina); Sabrina Orlandi, ad Arezzo, arriva da UBI come Alberto Monico che però opera a Torino. È a Messina invece Vittorio Terranova, ex San Paolo Invest.

Sono numerosi anche gli ingressi dei junior, cui BNL-BNP Paribas Life Banker dedica grande attenzione credendo nelle potenzialità dei giovani: Alessandro Calvaresi ad Ascoli Piceno; Nicole Glisoni a Desenzano del Garda; Marco Napoletano a Napoli (con già una prima esperienza in Credit Art Napoli); Mattia Prevosti a Varese; Nicolò Serena a Udine (ex Accenture) e Gabriele Turtulici a Ragusa (ex JP Morgan).

Ingressi di consulenti in tutta Italia mentre la Rete continua a rafforzare la presenza fisica sul territorio: è stato appena aperto il Centro Finanziario Life Banker di Piazza dei Martiri a Napoli, che si aggiunge a quello di via Toledo. Sono in tutto 73 gli Uffici e i Centri Finanziari della Rete, cui si affiancano 109 Filiali BNL che ospitano i Life Banker in spazi a loro riservati.

Molta attenzione anche alla formazione per i consulenti: BNL-BNP Paribas Life Banker prosegue nell’investimento in attività formative, coerenti con l’evoluzione della professione da Consulente Finanziario a Consulente Patrimoniale e con il modello di servizio ed offerta della Rete.

Ad oggi 157 Life Banker hanno completato il Master in Consulenza Patrimoniale, organizzato direttamente dalla Rete, e a fine aprile se ne aggiungeranno altri 77 per un totale di 234 consulenti (circa il 50% dei Life Banker Agenti). Ciò in attesa dell’edizione 2021 del Master con ulteriori 80 partecipanti.

Entro fine anno, saranno quindi 314 i Life Banker che avranno completato il Master, ottenendo l’attestato di superamento della prova finale.