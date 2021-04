Aviva Vita a Ubi Banca per 453 milioni

Aviva plc ha annunciato oggi la finalizzazione della vendita della sua quota dell’80% nella joint venture, Aviva Vita S.p.A. al partner Ubi Banca. Aviva ha ricevuto un corrispettivo in contanti pari a €453m, che include €40m per la sostituzione di un prestito subordinato di Aviva Italia Holding S.p.A. ad Aviva Vita. La vendita da parte di Aviva della sua partecipazione in Aviva Vita era stata annunciata il 23 Novembre 2020. La conclusione dell’annunciata vendita dei rimanenti business assicurativi Vita e Danni di Aviva in Italia è prevista nella seconda metà del 2021.