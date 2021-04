I mercati stanno anticipando troppo velocemente la ripresa economica?

"Molti indici azionari stanno raggiungendo i massimi storici, come l'indice statunitense S&P500, in rialzo del 26% dal gennaio 2020, l'indice Msci Emerging Markets, +24% e persino l'indice giapponese Nikkei, che ha raggiunto i livelli toccanti all’inizio del 1989". Il commento di Nadège Dufossé, head of cross asset strategy di Candriam.

Osservando queste cifre sembra che la crisi sanitaria sia ormai passata, il che da vari mesi desta preoccupazione tra gli investitori, poiché i mercati finanziari sembrano in anticipo rispetto alla realtà quotidiana. Ci sono diverse ragioni che spiegano il comportamento del mercato.

La composizione degli indici di borsa riflette in maniera imprecisa l'attuale contesto economico. L'indice del mercato azionario Usa ne è l'emblema, con una concentrazione storicamente elevata sulle mega cap correlate soprattutto al settore tecnologico, che ha beneficiato della crisi generata dal Covid.

La buona performance dei risky asset si spiega anche con il sostegno monetario e fiscale senza precedenti che ha reso resiliente la maggior parte delle principali economie e ha limitato il numero di default. L'impatto della seconda e della terza ondata dell'epidemia è economicamente molto meno significativo di quello della prima, in particolare sul settore manifatturiero, che continua a crescere ovunque

L'annuncio in merito alla notevole efficacia dei vaccini ad Rna nel novembre 2020 e l'inizio delle campagne di vaccinazione hanno dato nuovo impulso agli asset più rischiosi, come azioni e materie prime. In pochi mesi, gran parte del divario di performance sia tra "ciclici" e "difensivi”, sia tra "value" e growth" è stato colmato.

Il recupero è già avvenuto? La riapertura delle economie è già nei prezzi? Il confronto storico indica che finché restiamo in fase di ripresa economica, accompagnata da un aumento dei tassi d'interesse, è bene continuare a favorire i titoli ciclici e value. Il momentum dei loro utili per azione inizierà ad accelerare e a superare di gran lunga i titoli difensivi e growth.

I mercati finanziari stanno anticipando la ripresa economica, che però non è ancora iniziata, soprattutto in Europa... L'esuberanza osservata in alcuni asset da marzo 2020, data l'abbondante liquidità, potrebbe ora interessare i settori value e ciclici più tradizionali, che beneficeranno pienamente del boom dei consumi previsto nei prossimi mesi. Il prezzo del bitcoin è aumentato di sei volte da marzo 2020, la quotazione di Tesla di dieci e il prezzo del rame di due, solo per citare alcuni esempi.

È ragionevole aspettarsi qualche sorpresa poiché la ripresa economica dovrebbe essere forte e veloce. L'inflazione e i tassi potrebbero temporaneamente superare le aspettative di un consensus relativamente cauto e determinare una sovraperformance molto più forte di asset/regioni/settori che tradizionalmente ne beneficiano. L'Europa rimane un'ottima scelta in questo contesto,così come il settore bancario e quello delle materie prime.

A quali rischi stiamo andando incontro? Dal nostro punto di vista, saranno di due tipi. Nel breve termine, la gara tra vaccini e nuovi ceppi virali non ha ancora un vincitore. Ulteriori lockdown rallenteranno la ripresa economica e potrebbero produrre delusioni temporanee nei dati economici.

Nei prossimi sei mesi, il principale rischio identificabile è quello legato al venir meno del sostegno monetario e fiscale. La credibilità delle banche centrali e il controllo dei rialzi dei tassi saranno essenziali per entrare in una fase di crescita più normalizzata nel 2022, senza troppa volatilità.

Allo stesso modo, il finanziamento dei piani di sostegno economico tornerà più intensamente nel dibattito una volta che saremo usciti da questo lungo tunnel di restrizioni. Dobbiamo tenere a mente la traiettoria e resistere alle fasi di volatilità che attraverseremo nelle prossime settimane.