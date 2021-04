Gusmini (Banca Mediolanum) il recruiting durante la pandemia? Abbiamo assunto quasi 150 persone

"L’attività da remoto è stata declinata anche nel recruiting permettendoci di assumere 149 nuove persone nel 2020. Abbiamo curato molto la fase di colloquio e soprattutto la fase di inserimento con una comunicazione costante per condividere i valori della nostra organizzazione e poi gli obiettivi”. Antonio Gusmini, direttore Risorse Umane di Banca Mediolanum, interviene nella nostra pillola video parlando di nuovi inserimenti in azienda non dimenticando la b-corp Flowe, che sta gestendo le esigenze finanziarie dei giovanissimi e il progetto Next dedicato a giovani talenti delle migliori università italiane, che mette a disposizione per gli studenti un master di 6 mesi dove possono formarsi e successivamente consolidarsi grazie al supporto di Family Banker senior.