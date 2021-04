Bnl-Bnp Paribas Life banker lancia la digital dashboard per l’analisi del patrimonio del cliente

Bnl-Bnp Paribas Life Banker, con la divisione Global Markets di Bnp Paribas Corporate & Institutional Banking Italia, lancia digital dashboard, il nuovo strumento evoluto, a supporto dei consulenti patrimoniali, per la gestione dei portafogli dei clienti e, in particolare, per monitorare in tempo reale l’andamento di soluzioni di investimento, come i certificate, un comparto sempre più spesso presente e rilevante.

Tramite la digital dashboard, è possibile seguire i valori di mercato, il pagamento dei premi, le scadenze anticipate, gli importi di rimborso e tutto ciò che c’è da sapere durante il lifecycle dei prodotti, per agire sui portafogli in modo efficace, condividendo con i clienti i diversi interventi per una gestione attiva.

Il lancio della digital dashboard sta già facendo registrare riscontri positivi da parte dei banker e dei clienti e conferma l’impegno della Rete, fin dal lockdown del 2020, nell’individuare soluzioni tecnologiche in grado di facilitare la relazione, per quanto a distanza, tra i life banker e la propria clientela, intercettando bisogni in evoluzione e aiutando a compiere scelte adeguate e consapevoli relative al patrimonio personale e professionale.

Paolo Cecconello, responsabile commerciale e sviluppo Bnl-Bnp Paribas life banker: “siamo soddisfatti di come la digital dashboard è stata accolta dai nostri consulenti, che ne apprezzano le caratteristiche tecnologiche ed innovative, efficientando la nostra offerta di Certificate. Abbiamo inoltre già inserito in piattaforma una nuova soluzione di investimento del gruppo Bnp Paribas, la Polizza PowerPlus*, che consente di combinare le esigenze di investimento e di protezione del capitale in modo del tutto personalizzato grazie al supporto del life banker”.

L’offerta di Certificate – frutto della stretta collaborazione tra la divisione Global markets di Bnp Paribas, leader in Italia per tali strumenti di investimento, e Bnl – unisce l’industrializzazione dei processi alla personalizzazione del prodotto, attraverso team di specialisti della banca e del gruppo: i manufacturer, gli analisti finanziari e gli advisor.

Gli investimenti in tecnologia del gruppo puntano anche a migliorare la fase di pre-vendita, ovvero di proposta di soluzioni di investimento al cliente. Grazie alla piattaforma di pricing di Bnp Paribas e Bnl, “Smart Derivatives”, è possibile simulare molteplici scenari e relative soluzioni di investimento, con l’obiettivo di ottimizzare il rapporto rischio-rendimento e agire in una logica tailor made.