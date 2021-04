International business magazine: Banca Generali è la Best Private Bank in Italy 2021

Per il quarto anno consecutivo la rivista International Business Magazine premia il valore della rete dei consulenti di Banca Generali riconosciuta come “Best Private Bank in Italy 2021”.

Il premio sottolinea il ruolo sempre più autorevole della Banca private guidata da Gian Maria Mossa nell’industria italiana del private banking e del wealth management.

Ogni anno, l’International Business Magazine organizza gli Intlbm Awards con l’obiettivo di dare risalto alle società finanziarie che si sono distinte per qualità dei servizi e dei prodotti offerti in Europa, Americhe, Medio Oriente e Africa.

La testata di Dubai (Emirati Arabi Uniti) analizza i trend e le tendenze del settore finanziario internazionale attraverso una giuria indipendente composta da giornalisti e analisti. La giuria che ha premiato Banca Generali e il suo modello innovativo digitale costruito attraverso un modello unico che abbina alla centralità dei servizi di consulenza finanziaria e pianificazione patrimoniale una rete di consulenti ai vertici del settore per competenza e professionalità.