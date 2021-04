Online il webinair di Assoreti Formazione

La sostenibilità rappresenta uno dei fondamenti del Next Generation EU. Il 37% dei fondi del piano dovrà essere utilizzato per conseguire gli obiettivi dell’Eu Green Deal, e il 20% per la transizione digitale.

Come affermato dall’High-Level Expert Group on sustainable finance, la finanza sostenibile consta di due imperativi:

migliorare il contributo della finanza alla crescita sostenibile e inclusiva finanziando le esigenze a lungo termine della società;

consolidare la stabilità finanziaria integrando i fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) nel processo decisionale relativo agli investimenti.

Il webinar, organizzato da Afsr, “Investimenti sostenibili e rischio sistemico” si colloca all’interno di un percorso finalizzato proprio a sensibilizzare il mercato sulle tematiche Esg – oramai imprescindibili negli investimenti e nella pianificazione finanziaria, e quindi oggetto di necessario approfondimento per i consulenti finanziari ma anche per tutti coloro che si interessano a tale ambito – esplorando 3 dimensioni crescenti: quella del rischio percepito e del fabbisogno informativo del singolo cliente, quella più ampia del rischio nel risparmio gestito e quella del mercato che prezza in termini di rischio-rendimento le scelte strategiche di business delle imprese che vengono scambiate direttamente nei mercati o incluse nei portafogli dei fondi.

Partecipazione libera e gratuita in streaming qui e sulle pagine social di Assoreti Formazione: Facebook, Youtube.

Programma:

ore 12,00 – “Investimenti Esg: rischi percepiti e fabbisogno informativo dei clienti”, Paola Soccorso, Consob.

ore 12,10 – “Formazione ed educazione, un percorso sostenibile: la certificazione Efpa Esg Advisor di Assoreti Formazione”, Sabrina Scarito, Assoreti Formazione – Unibo, Luiss.

ore 12,20 – “Il rischio Esg nel risparmio gestito”, Manuela Mazzoleni, Assogestioni.

ore 12,30 – “Investimenti Esg tra Effetto gregge e Rischio sistemico”, Rocco Ciciretti, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.