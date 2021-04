Invesco amplia la sua gamma Etf con quattro nuovi listing su Borsa Italiana

Invesco amplia l’offerta Etf listando in un solo giorno quattro diversi Etf, confermando il forte impegno sul fronte dei mercati emergenti, dell’energia pulita, delle società all’avanguardia e della ricerca di fonti innovative di rendimento attraverso l’esposizione ai titoli municipali statunitensi.

Invesco Msci China all shares stock connect Ucits Etf, è il primo Ucits Etf a replicare l’indice Msci China All Shares Stock Connect Select, ed è pensato per offrire un'ampia rappresentazione dell'intera economia cinese, grazie all’esposizione ad azioni onshore e offshore della Cina.

Sul fronte Esg, Invesco global clean energy Ucits Etf offre agli investitori un'esposizione unica in Europa a quello che riteniamo essere uno dei temi d'investimento a lungo termine più importanti al mondo, quello del cambiamento climatico e della transizione verso fonti di energia più pulita.

Il tema dell’innovazione è presente anche in Invesco Nasdaq next generation 100 Ucits Etf, il primo Etf in Europa in grado di dare agli investitori l'accesso alla prossima generazione di innovatori, offrendo un'esposizione mirata ai titoli che si classificano tra il 101o e il 200o posto nella lista dei maggiori titoli quotati al Nasdaq.

Invesco Us municipal bond Ucits Etf è il primo Etf del suo genere in Europa dedicato alle obbligazioni municipali statunitensi, emesse dai governi locali degli Stati Uniti come debito tassabile o esentasse a seconda di ciò che finanziano con la loro emissione.