Ocf lancia il portale “Informarsi Conviene”

Ocf, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, ha lanciato il portale “Informarsi Conviene”, mirato a diffondere nozioni basilari, considerazioni generali e qualche consiglio pratico, per agevolare un avvicinamento ampio ai servizi di investimento da parte dei risparmiatori.

Il testo introduttivo del portale è un invito a affidarsi a un consulente finanziario professionista per le proprie esigenze finanziarie. Eccolo:

Il primo passo da fare, per chi affronta anche la più semplice attività finanziaria – come, ad esempio, un piccolissimo piano di accantonamento mensile per l’educazione dei propri figli – è sapere a chi conviene rivolgersi. In questo caso, la scelta più sicura è affidarsi a un consulente finanziario iscritto allo specifico Albo tenuto da Ocf, la cui professionalità è garantita dall’Organismo attraverso un severo percorso di selezione. Che si tratti di un professionista abilitato all’offerta fuori sede per una banca o per una Sim (Società d’Intermediazione Mobiliare), di un consulente autonomo o operante per una società di consulenza finanziaria, l’iscrizione all’Albo assicura non solo le capacità tecniche, ma anche gli standard etici di integrità e onorabilità della persona.

L’Ocf, l’organismo adibito alla tenuta e alla gestione dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, è un’associazione senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica dall’11 ottobre 2007.