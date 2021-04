Prestitionline e Deutsche Bank insieme nella cessione del quinto

PrestitiOnline S.p.A. - Società leader nel mercato Italiano della distribuzione di prestiti personali - e Deutsche Bank Easy - la divisione di Deutsche Bank Italia creata per rispondere in modo pratico e conveniente alla gestione quotidiana del credito e alle esigenze bancarie di base - hanno concluso un’operazione che permetterà di ampliare il servizio offerto da PrestitiOnline con una gamma di prodotti innovativi e competitivi, studiati per rispondere alle esigenze specifiche di pensionati, dipendenti pubblici e privati.

Deutsche Bank Easy unisce la forza, il know-how e la solidità di Deutsche Bank con la semplicità e l’accessibilità di una banca leggera, mettendo a disposizione un’ampia soluzione di servizi di “light banking” come finanziamenti, daily banking, carte di credito, mutui e assicurazioni.

Grazie all’accordo Deutsche Bank Easy promuoverà su PrestitiOnline.it, il più importante sito di comparazione di prodotti di credito al consumo che fa capo al Gruppo MutuiOnline, le proprie soluzioni di prestiti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

I clienti, oltre a godere di condizioni più convenienti, potranno avere accesso a tutti i servizi sempre in modo pratico, comodo e sicuro recandosi direttamente in uno degli Sportelli di Deutsche Bank Easy (elenco disponibile su www.dbeasy.it) dislocati sull’intero territorio nazionale e usufruendo dell’assistenza gratuita degli esperti di PrestitiOnline.

“L’operazione è un’ulteriore conferma dell’importanza della collaborazione con attori finanziari di primaria importanza - dichiara Alessio Santarelli, direttore generale della divisione broking del gruppo MutuiOnline e amministratore delegato di PrestitiOnline.it. “Segna un altro passo avanti nel nostro processo di arricchire la già ampia offerta, che conta oggi 16 banche e finanziarie che propongono prestiti personali e cessioni del quinto, con lo scopo di soddisfare ogni esigenza di finanziamento dei nostri clienti”.

“La partnership con PrestitiOnline è un ulteriore passo in avanti per Deutsche Bank nella strategia di crescita nel settore del Credito al consumo in Italia. Stiamo rafforzando la nostra distribuzione con soluzioni omnichannel che uniscono la miglior customer experience digitale alla consueta qualità della consulenza dei nostri team e partner sul territorio” - afferma Marzio Pividori, head of consumer house di Deutsche Bank.