Consob, Pirro responsabile per la transizione digitale

Francesco Pirro, condirettore centrale a contratto, responsabile della divisione Infrastrutture Informative, è stato nominato responsabile per la transizione digitale della Consob. L’anno scorso a Pirro era stata affidata la responsabilità della Divisione Infrastrutture Informative, perché, dirigente responsabile dell'Area Innovazione della Pubblica Amministrazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, “aveva maturato pluriennale esperienza in ruoli dirigenziali nel settore della tecnologia informatica e dell'innovazione maturata presso enti nazionali di primario rilievo”.