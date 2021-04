Dagli emergenti sempre più fiducia in un boom economico globale

"I rendimenti obbligazionari sono aumentati più velocemente e più del previsto, portando a una contrazione generale dei mercati verso la fine di febbraio. Nonostante ciò, l'indice Msci Emerging Markets ha guadagnato lo 0,8% in dollari (0,9% in euro)". Il commento di Emil Wolter, gestore del fondo Comgest Growth Emerging Markets di Comgest.

I mercati continuano a soppesare la rapidità di somministrazione dei vaccini e le implicazioni per la riapertura delle economie, tenendo conto del proseguimento delle misure di stimolo monetario e fiscale (le ultime sono state l’approvazione di un pacchetto da 1.900 miliardi di dollari negli Stati Uniti).

I mercati hanno sempre più fiducia in un boom economico mondiale atteso per il secondo semestre 2021 e sostenuto da una serie di dati solidi, in particolare negli Stati Uniti.

L’incremento dei rendimenti sta favorendo il comparto assicurativo, con solide performance in questo settore, sia in Sudafrica che in Cina. I risultati dell'anno fiscale 2020 di Ping An hanno visto un miglioramento del 4,9% dell'utile operativo al netto delle imposte.

Nel 2020, date le misure di distanziamento i livelli di attività degli agenti non sono stati particolarmente elevati, il che ha avuto un impatto sulla crescita. Tuttavia, le aree technology, healthcare e asset management del gruppo hanno registrato una forte performance.

Alibaba ha sottoperformato, nonostante una crescita dei ricavi del 37% anno su anno nel 2020, mentre l’attività di cloud si è rivelata marginalmente redditizia. I rischi normativi continuano ad offuscare quella che è invece una crescita solida dell’attività.

NetEase ha perso alcuni dei guadagni registrati dall’inizio dell’anno. I risultati del quarto trimestre del 2020 hanno nuovamente evidenziato la solidità dell’attività core costituita dai giochi online, con ricavi in crescita del 18% anno su anno e ricavi differiti in aumento del 27%.

Tuttavia, il decollo delle nuove iniziative nel campo della formazione e della musica online ha avuto un impatto negativo sul margine operativo, insieme alle perdite sugli investimenti (Alibaba) e l’effetto valuta. Detto questo, il flusso di cassa operativo è aumentato del 49% anno su anno.

PagSeguro, la società di pagamenti online, ha registrato un incremento dei ricavi del 33% nel quarto trimestre 2020, con un volume totale dei pagamenti del +61%. Una crescita pari a 1,8 milioni di merchant attivi ha portato il totale a 7 milioni. La banca avviata di recente ha quindi aggiunto 5,1 milioni di utenti, portando il totale a 7,9 milioni e contribuendo per l’8% alle entrate.

Le prospettive relative al volume totale dei pagamenti per il 2021 sono di oltre il 40%. La quotazione di PT Telkom è in rialzo. Dopo le recenti voci di una fusione interna al mercato, il governo ha varato una riforma per consentire la condivisione dello spettro.

Inoltre, al ministro delle telecomunicazioni è stato concesso di fissare limiti superiori e inferiori alle tariffe mobili, per garantire una concorrenza equa sul mercato. Questi provvedimenti sono stati interpretati come un’ulteriore conferma della razionalità dello scenario concorrenziale e quindi di un miglioramento dei rendimenti del settore.