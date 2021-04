Goldman Sachs, l'area euro rimbalzerà bruscamente verso l’estate

L'area euro rimbalzerà bruscamente verso l'estate. E’ questa la sintesi del report diffuso in queste ore da Goldman Sachs dedicato ancora una volta al caso Europa. Da che cosa nasce questa convinzione? In primo luogo perché, a seguito di un costante aumento delle nuove infezioni e di nuovi lockdown a marzo, o malati di covid-Sars giornalieri hanno iniziato a diminuire. In secondo luogo, perché il ritmo vaccinazioni si è notevolmente intensificato, e il programma sanitario è sulla buona strada per raggiungere il 50% popolazione all'inizio di luglio. In terzo luogo, perché gli indicatori di attività di marzo hanno sorpreso al rialzo, con una forte crescita della produzione e senza il temuto crollo dei servizi, nonostante i blocchi in corso.

Gli analisti pongono l’accento sull’indice, inaspettatamente forte, PMI flash di marzo, con il PMI composito che è stato rivisto al rialzo di 0,7 punti dalla sua stima a quota 53,2. I dati dell'attività – è scritto nel report - rimangono divisi, con il manifatturiero in forte crescita grazie alla solida crescita globale, e i servizi in inevitabile ritardo a causa dei continui blocchi. “Mentre è probabile che l'attività rimanga contenuta in aprile, prevediamo che le riaperture cominceranno a maggio, spianando la strada per un forte rimbalzo in estate”, scrivono gli analisti. Che aggiungono: “Sebbene la nostra previsione di crescita dell'1,9% (non annualizzata) per il secondo trimestre è vicina al consensus, rimaniamo fermi nella nostra proiezione sopra il consensus per il terzo trimestre, pari al 3% (rispetto al 2%), e ci aspettiamo che il il Pil reale possa superare il livello pre-pandemia già nel quarto trimestre dell'anno, contro un consenso che indica questo target nel corso del 2022”.