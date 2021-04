Ubs asset management lancia un Etf sul Nasdaq cinese

Ubs asset management ha lanciato su Borsa Italiana l’Ubs Etf (LU) Solactive China technology Ucits Etf, che mira a investire nelle 100 maggiori società a orientamento tecnologico con sede nella Cina continentale. L’Etf è stato quotato il 1° aprile sia nella versione a cambio aperto che in quella euro hedged; quest’ultimo rappresenta il primo Etf Ucits con copertura valutaria in Europa sviluppato per fornire accesso al settore tecnologico cinese in rapida crescita.

Oltre a selezionare società del settore tecnologico tradizionale e del sottosettore della tecnologia sanitaria, l'indice include anche società che traggono la maggior parte dei loro ricavi da varie attività commerciali innovative e legate alla tecnologia, tra cui genomica, robotica e automazione, cybersecurity, intrattenimento digitale, cloud computing, auto del futuro, blockchain e social media.

Il governo cinese ha indicato le industrie ad alta tecnologia come priorità strategica di crescita. L'investimento per rafforzare i produttori nazionali ha iniziato a pagare e il settore tecnologico è uno dei principali motori di crescita per il Paese, con la sua economia digitale che rappresenta circa il 30% del PIL - dato più che raddoppiato dal 2008 (fonte: Fondo Monetario Internazionale). Gli investitori internazionali stanno ora cercando modi per sfruttare queste opportunità.

Francesco Branda, head of passive & Etf Specialist Sales Italy, Ubs Asset Management, ha commentato: “La nostra presenza in Cina ormai è consolidata da diversi decenni e questo nuovo Etf rientra nella strategia di fornire agli investitori esposizioni sempre innovative a uno dei mercati più importanti del mondo. La focalizzazione tecnologica dell’Ubs Etf (LU) Solactive China Technology Ucits Etf rappresenta la nostra capacità di allineare il focus degli investitori ai trend di crescita a lungo termine dell’economia cinese”.

Per garantire una copertura completa del mercato, l'indice Solactive China Technology incorpora listini onshore, offshore e stranieri di società con sede o costituite in Cina. Per mantenere l'indice replicabile, solo le azioni A scambiate attraverso Stock Connect sono ammissibili e sono incluse al 20% della loro capitalizzazione di mercato free-float, per riflettere le restrizioni alla proprietà straniera.

L'Ubs Etf (LU) Solactive China Technology Ucits Etf è disponibile in due classi di azioni. Oltre a una classe di azioni denominata in USD, è disponibile anche una classe di azioni con copertura in euro. La quotazione è avvenuta il 1° aprile sulle principali borse europee, tra cui Xetra, Borsa Italiana e SIX Swiss Exchange.