Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Quebec (Authorité des Marchés Financiers - Amf - Quebec), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma). Portogallo (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – Cmvm), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania - Fsa), Kuwait (Capital Markets Authority – Cma), Austria (Financial Market Autority – Fma) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Lead Generation Solutions Ltd (www.theinvestmentfinders.com, www.incomecompare-2021.com);

FixedRateSociety (www.fixedratesociety.com);

SRF Wealth Management (www.srfwealthmanagement.co.uk);

Profit Edge (https://profitedge.online);

Argus Trade (www.ArgusTrade24.com), clone di società autorizzata;

InvestDelta (www.investdelta.com);

Alpha Live (https://alphalive.io/en);

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (www.sumitomomitsuitrustbank.com), clone di società autorizzata;

WinnGroups Capital / Bevan Howards CFD Ltd (https://winngc.com/ https://winngroups.com, https://winngroupltd.com), clone di scietà autorizzata:

www.kingsburnwindenergy.com, clone di società autorizzata;

Leading Lends (www.leadinglends.uk), clone di società autorizzata, già segnalata dalla Cbi (v. "Consob Informa" n. 11/2021 del 22 marzo 2021);

Growth Capital Investments (https://growth-capitalinvestments.com);

Best Uk Bonds (https://www.bestukbonds.co.uk/google/);

UniCredit Uk (www.unicredituk.co), clone di società autorizzata;

Lindsell Asset Holdings (www.lindsellassetsholdings.com), clone di società autorizzata;

House24 Trades Limited (https://house24trades.com), clone di società autorizzata;

Compare-Property-Bonds.com (www.Compare-Property-Bonds.com);

Comparison Bond (www.comparisonbond.com);

GooCompare (www.goocomparebonds.com);

White Bonds (white-bonds.com);

Ukinvestmentsearch.co.uk (www.ukinvestmentsearch.co.uk).

Segnalate dalla Sfc:

Spring Inc (www.spring-markets.com);

Hui Hui Tong FX (www.huihuitrade.com).

Segnalata dalla Amf – Quebec:

Goldbridge Investments inc. (www.goldbridgeinvestments.com).

Segnalata dalla Knf:

Binvesting / UMO World Corporation Ltd (www.binvesting.com), già segnalato dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 12/2021 del 29 marzo 2021).

Segnalate dalla Finma:

Raven Markets (www.ravenmarkets.com);

Forexprimo Ltd. (www.forexprimo.com);

Lyskamm Trust (https://lyskammtrust.com).

Segnalate dalla Cmvm:

Forex Gods (https://www.forexgods.net, https://www.instagram.com/fx_papi);

Bysignals (https://bysignals.pt/, instagram https://www.instagram.com/joaofox92).

Segnalate dalla Fsa:

Vortexz Signals (https://vortexzsignals.com);

Stallion Wings;

Niredal Ltd (Financepro24.com);

Dzintara World Srl.

Segnalata dalla Cma:

Al-Madina for Finance and Investment Company.

Segnalate dalla Fma (Austria):

www.cryptodeutsch.com;

www.swisseu.de;

www.alpenfx.com;

Goldstein Invest Ltd ( https://goldstein-invest.com);

AgricoXQ (https://agricoxq.com);

Orti Group Beheer GmbH (B.V.) ( www.orti-group.com);

TD Market Investment Capital Ltd / Tiandin Limited ( www.tiandinlimited.com);

Finance-21 (www.finance-21.com);

KLDC Technical Systems (Capwelt, Tradecenter.fm) ( http://capwelt.com, www.tradecenter.fm).

Segnalate dalla Fsma:

Royal Bank of Scotland, (email: @personalrbs.com);

Banco Santander Totta (email: @stdrdepartment.com);

Neo26 (email:[email protected]);

First-Direct / HSBC (email: @firstd-private.com)

BPI-Portugal (www.app-bpi-portugal.com).