Anima Holding annuncia l’emissione di un prestito obbligazionario

Anima Holding comunica l’avvio di un processo per l'emissione e il collocamento presso investitori qualificati di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured di importo fino a 300 milioni di euro.

Le condizioni, come per prassi, saranno definite in prossimità della data di emissione. Il pagamento degli interessi avverrà con scadenza annuale posticipata.

Le Obbligazioni sono rivolte esclusivamente a investitori qualificati in Italia e all'estero e non saranno offerte o vendute negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o la vendita delle obbligazioni siano vietate ai sensi delle leggi applicabili.

Verrà formulata richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione, come definito ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (multilateral trading facility, o MTF), denominato “Global Exchange Market”, gestito da Euronext Dublin.

Subordinatamente al buon esito del collocamento, i proventi del Prestito Obbligazionario saranno destinati al perseguimento degli obiettivi societari, inclusa la riduzione dell’indebitamento bancario esistente.

Il collocamento del Prestito Obbligazionario sarà curato da Banca Akros S.p.A., BNP Paribas, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UniCredit Bank AG.

Per la Società l’operazione si qualifica anche quale operazione tra parti correlate di importo esiguo (dal momento che Banca Akros S.p.A. appartiene al Gruppo Banco BPM, la cui Capogruppo detiene, alla data odierna, il 19,385% del capitale sociale della Società) e dunque, come tale, è esclusa dall’applicazione della Procedura interna per le operazioni con parti correlate.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società relativo all'emissione del Prestito Obbligazionario e la successiva determina dei soggetti delegati saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari presso la sede della Società in Milano, Corso Garibaldi 99, sul sito internet della Società (www.animaholding.it), presso Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).