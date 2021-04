Quadrivio lancia Silver economy fund

Quadrivio group presenta Silver economy fund, il primo fondo di private equity che investe in aziende che offrono beni e servizi destinati alla silver age: dai baby boomers agli over 70. con il termine baby boomers viene identificato l’insieme dei soggetti nati negli stati uniti e in Europa occidentale tra il 1946 e il 1964, che rappresenta oggi una componente significativa della popolazione di quelle aree. Negli ultimi decenni, a causa del progressivo allungarsi della vita, il numero dei Baby Boomers e degli Over 70 è cresciuto in modo esponenziale: si è passati da 52 milioni a 117 milioni di individui negli Usa e da 105 milioni a 189 milioni in Europa Occidentale. Anche in Italia si è registrato un significativo aumento dell’intero segmento, che si contraddistingue oggi non solo per le caratteristiche demografiche, ma anche per la maggiore capacità di spesa rispetto alle fasce più giovani.

Gli over 50 sono attualmente i principali consumatori e fruitori di un’ampia gamma di prodotti e servizi. A fronte di tale fenomeno, sono sempre più numerose le realtà che si rivolgono a questo mercato in crescita, ma che al tempo stesso necessitano di capitali adeguati per consolidarsi. Da questa consapevolezza e dalle opportunità legate all’intero settore nasce silver economy fund, fondo di private equity con un target di raccolta di 400 milioni di euro. La mission del Fondo è quella di investire in aziende, europee e statunitensi, che offrono prodotti e servizi su misura a tutta la fascia over 50, fornendo loro i capitali necessari per accelerarne la crescita e lo sviluppo. In questo particolare momento storico i capitali privati e i fondi di private equity specializzati giocano un ruolo determinante per lo sviluppo di questi settori.

Focus del Fondo: la prevenzione, intesa come l’insieme di tutte le iniziative funzionali al benessere fisico dell’individuo, partendo dalla nutrizione funzionale e dalla medicina preventiva per arrivare a trattamenti anti aging e fitness; una migliore qualità della vita, perseguibile destinando maggior tempo ad attività ricreative e all’acquisizione di nuove skills; l’assistenza domiciliare avanzata che include invece tutte quelle iniziative volte a garantire autonomia e indipendenza alle fasce di età più avanzata, attraverso l’accesso a un caregiver network, offrendo soluzioni per la mobilità, servizi clinici e di diagnostica altamente specializzati o di telemedicina; infine l’evoluzione della Supply Chain del servizio sanitario, al cui interno rientra l’approvvigionamento di tutti i prodotti medicali, la logistica, la rete di farmacie e molto altro ancora.

Il Fondo promuoverà investimenti strategici in nuovi modelli di business, perseguibili attraverso investimenti in tecnologie digitali e ricerca, da replicare ed esportare rendendo le aziende maggiormente competitive su scala globale.

Silver Economy Fund è il terzo fondo tematico di Quadrivio Group, realtà che opera da oltre 20 anni nel mercato del Private Equity, e fa seguito al lancio di altri due fondi specializzati: Made in Italy Fund e Industry 4.0 Fund, che investono rispettivamente nelle eccellenze italiane e nella transizione digitale delle PMI.

Il Fondo si avvarrà di un team di gestione altamente specializzato, composto da Alessandro Binello, Walter Ricciotti, Galeazzo Scarampi del Cairo in qualità di Team Leader e Stefano Malagoli, che affiancheranno le aziende nel loro intero percorso di sviluppo.

Le scelte di investimento verranno effettuate con il supporto di uno Strategic Committee internazionale, con pluriennale esperienza nel settore di riferimento e con competenze complementari, composto da Mariuccia Rossini, Presidente della Silver Economy Foundation e Presidente di Korian Italia; Andrea Rossi, Ex CEO e General Manager di Axa Investments; Paul Irving, Presidente del Milken Institute Center e Membro delle National Academy di Medicina per la Longevità; Eric Marcotulli, CEO di ELYSUM Health, e Jose Suarez, Managing Director di Patricia Industries. Ad affiancare il Management anche uno Scientific Committee, composto da Matteo Bassetti, Direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico di Genova e Consigliere Scientifico, e da Sara Farnetti, Specialista in Medicina Interna ed Esperta in Nutrizione Funzionale Medica.

Alessandro Binello, managing partner di Quadrivio Group, ha così commentato l’operazione: “Silver Economy Fund intende investire in società dedicate a Baby Boomers e Over 70, che necessitano di capitali e competenze per crescere, anche grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, alla digitalizzazione, riservando grande attenzione al tema della sostenibilità. Vogliamo investire ed esportare i migliori modelli del settore, sia in Europa che negli Stati Uniti, con grande attenzione all’Italia.”

Walter Ricciotti, managing partner di Quadrivio Group, ha dichiarato: "Abbiamo messo assieme un team composto da professionisti con esperienza ventennale nel Private Equity ed esperti dei principali settori in cui investirà il fondo, unendo competenze europee ed americane, per un fondo che investirà in Italia, nel resto d'Europa e nel Nord America."

Per Alessio Rossi, managing partner di Quadrivio Group, “La mission del Fondo è investire in aziende che si rivolgono alla Silver Economy, fornendo loro i capitali necessari per accelerarne la crescita e lo sviluppo, in particolar modo a realtà che offrono prodotti e servizi, nonché forme di assistenza riabilitativa e sanitaria, a tutta la fascia over 50. Credo fortemente che i capitali privati possano oggi fare la differenza, rendendo queste aziende più forti e maggiormente competitive su scala globale.”