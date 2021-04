Vanguard lancia Esg global all cap Ucits Etf

Vanguard annuncia oggi il lancio di un nuovo Etf sg (Environmental, Social e Governance). Si tratta del Vanguard Esg global all cap Ucits Etf, pensato per la parte azionaria core dei portafogli orientati agli investimenti ESG e in grado di fornire un’ampia diversificazione incorporando un processo di selezione rigoroso basato su criteri ESG.

Vanguard Esg global all cap Ucits Etf replica l’indice FTSE Global All Cap Choice Index e offre un’esposizione azionaria globale. L'indice è costruito adottando criteri che escludono le società che operano nel settore delle armi, dell’energia non rinnovabile o che promuovono “vizi” come il tabacco, nonché società coinvolte in controversie relative al rispetto dei principi Global Compact delle Nazioni Unite. I costi totali di gestione del fondo (TER/OCF) sono pari allo 0,24%.

Fong Yee Chan, head of Esg strategy di Vanguard per il Regno Unito e l’Europa, commenta:

“I nostri clienti hanno diverse preoccupazioni in ambito ambientale e sociale. Molti vogliono investire in modo da mitigare alcuni rischi legati ai criteri ESG, allineando così gli investimenti ai propri valori e obiettivi. Ecco perché ci impegniamo a garantire che il nostro approccio globale e diversificato al tema ESG si rifletta nella nostra offerta di prodotti e in tutti i nostri processi d'investimento, bilanciando al contempo il potenziale di generare valore nel lungo termine per i nostri investitori".

Il Vanguard Esg global all cap Ucits Etf sarà gestito dall'Equity Index Group di Vanguard, che ha un patrimonio in gestione di oltre di 4.800 miliardi di dollari a livello globale e si avvale delle diverse prospettive e competenze dei 57 membri del team.

Simone Rosti, country head di Vanguard per l’Italia, commenta:

"Con oltre 7.500 titoli sottostanti, il Vanguard Esg global all cap Ucits Etf offre ai nostri clienti un accesso realmente diversificato al mercato azionario, in base a criteri ambientali, sociali e di governance, attraverso un unico ETF. Questo sottolinea ancora di più che Vanguard Esg global all cap Ucits Etf è in linea con il nostro focus sull’investimento nella parte core del portafoglio e mira quindi ad aiutare gli investitori attenti ai criteri ESG e orientati al lungo termine ad accedere a portafogli azionari diversificati a livello globale, al fine di raggiungere i loro obiettivi di investimento a un costo contenuto”.