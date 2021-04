Alantra: Ferrari responsabile investment banking Italia

Alantra, specialista globale nell’investment banking e nell’asset management, è lieta di annunciare la nomina di Tommaso Ferrari a managing partner per guidare la sua divisione di Investment Banking in Italia.

Tommaso Ferrari è un professionista con oltre 20 anni di esperienza in investment banking, consulenza strategica e private equity sul mercato italiano avendo assistito aziende e istituzioni, tra cui Autogrill, Borsa Italiana, Dea Capital, Diasorin, Ducati, Italgas, Fincantieri, Finmeccanica, IlSole24Ore, Illimity Bank, MZB Group, NB Aurora, OVS, oltre ad aziende leader di medie dimensioni. Ferrari arriva da UBI Banca, dove è stato Co-head del corporate finance con responsabilità per M&A, Equity Capital Markets (ECM) e Debt Capital Markets (DCM). In precedenza, ha lavorato tra Londra e Milano nel team ECM di Banca IMI con un ruolo fondamentale nello sviluppo delle SPAC sul mercato italiano, contribuendo a raccogliere oltre €2.5 miliardi. Prima di Banca Imi ha fatto parte del team Retail & Consumer di UBS a Londra e del team di coverage italiano a Milano. Ferrari ha iniziato la sua carriera nel 2001 nel team M&A di Mediobanca. Ferrari ha una laurea in Economia presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.

Presente In Italia da oltre dieci anni, Alantra negli ultimi tre anni ha seguito oltre 35 operazioni per un controvalore di oltre €3 miliardi, tra cui la cessione di CMC International a KKR; Vivaticket a Investcorp; il buyout di Riri Group Gilde a Chequers Capital; Sistemia di KKR a MCS-DSO Group; L&S a Clessidra; la vendita di iGuzzini Illuminazione a AB Fagerhult e Taplast a TriMas Corporation. Alantra ha anche seguito numerose IPO tra cui Sanlorenzo Yacht e Almawave sul mercato AIM italiano.

Miguel Hernandez, Ceo del team investment banking di Alantra, ha affermato: "Siamo lieti di annunciare l'arrivo di Tommaso Ferrari nella nostra squadra in Italia. L’Italia è un mercato che continua ad essere fondamentale per lo sviluppo di Alantra. Tommaso porta con sé un eccellente track record a supporto di aziende, famiglie e investitori in Italia e in Europa".

Tommaso Ferrari ha commentato: "Sono entusiasta dell'opportunità di far parte di Alantra, il cui spirito imprenditoriale, specializzazione settoriale e presenza in 20 Paesi sono elementi distintivi di successo. Insieme ai partner in Italia Francesco Moccagatta, Stefano Bellavita e Marcello Rizzo e a quelli in Europa, America Latina, Stati Uniti e Asia continueremo a sviluppare il franchise di Alantra".