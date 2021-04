Bnp Paribas, una gamma memory cash collect su panieri di azioni Esg

Bnp Paribas annuncia l’emissione sul segmento SeDeX di Borsa Italiana di una nuova gamma di Memory cash collect su panieri di azioni Esg. Questa serie di Certificate si aggiunge alle tre precedenti gamme, che hanno riscontrato un forte interesse da parte degli investitori.

Anche per questa emissione, Bnp Paribas applica i rating Esg forniti da Vigeo Eiris al fine di selezionare come sottostanti panieri costituiti da società italiane ed europee con elevati standard ambientali, sociali e di governance (Esg). Per questa gamma di Memory cash collect, i titoli che compongono i panieri sottostanti sono stati individuati tramite un processo di selezione che si fonda sull’applicazione di tre filtri:

Filtro Esg. Esclusione delle società con un punteggio Esg assegnato da Vigeo Eiris inferiore a 50/100; Filtro finanziario. Esclusione delle società che presentano una bassa liquidità sui mercati dei capitali in cui sono quotate; Filtro Best-in-Class. Selezione delle società che nel loro settore di appartenenza si contraddistinguono per un miglior posizionamento Esg, ovvero sono posizionate tra le prime 10 società del settore di appartenenza in termini Esg.

In sintesi, sulla base di questi principi, i sottostanti così selezionati rappresentano società europee liquide e considerate best-in-class nell’adozione dei principi Esg. La gamma di Memory cash collect su panieri di azioni Esg ha durata biennale, offre premi potenziali con effetto memoria con cadenza trimestrale dall’1,8% (7,2% annuo) al 4% (16% annuo) e barriere poste fino al 70%.

La gamma su panieri di azioni Esg consente di ottenere premi con effetto memoria nelle date di valutazione trimestrali anche nel caso di andamento negativo delle azioni che compongono il paniere, purché la quotazione dell’azione peggiore del paniere sia pari o superiore al livello barriera.

Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i certificate possono scadere anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro per certificate) qualora nelle date di valutazione trimestrali tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale, oltre al premio con eventuale effetto memoria.

Invece, se anche una sola delle azioni che compongono il paniere quota ad un valore inferiore al livello barriera, il certificato continua la sua vita e non paga il premio. Tuttavia, grazie all’effetto memoria, se a una delle date di valutazione successive tutte le azioni del paniere quotano a un valore uguale o superiore al livello barriera, i certificate pagano un premio cumulativo che comprende tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione intermedie.

Se i certificate arrivano a scadenza, il 6 aprile 2023, si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera, i certificate rimborsano il valore nominale più il premio trimestrale e gli eventuali premi non pagati precedentemente; viceversa, se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al livello barriera, i certificate pagano un importo commisurato al valore dell’azione del paniere con la performance peggiore a scadenza con conseguente perdita sul capitale nominale.

Ad esempio, il Memory cash collect su Poste italiane e Telecom Italia (isin: NLBNPIT122C3) pagherà un premio trimestrale del 2,6% (10,4% annuo) ad ogni data di valutazione intermedia in cui il valore di tutte le azioni che compongono il paniere è maggiore o uguale al livello barriera (7.6580 euro; 0.3178 euro).

Inoltre, a partire dal sesto mese, nel caso in cui in una delle date di valutazione trimestrali Poste italiane e Telecom Italia quotino tutte ad un valore uguale o superiore al valore iniziale (10.94 euro; 0.4540 euro), il certificate scade anticipatamente e, oltre al pagamento del premio con effetto memoria, rimborsa anche il valore nominale (100 euro).

“Dal 2019, anno in cui Bnp Paribas ha introdotto per prima il concetto di Esg all’interno dei certificate quotati su Borsa Italiana, non abbiamo mai smesso di arricchire la nostra offerta di prodotti in questo ambito", dice Luca Comunian (in foto), head of marketing, distribution Italy di Bnp Paribas.

"Anche i nuovi Memory cash collect su panieri di azioni Esg confermano questa nostra intuizione", continua Communian, "integrandosi alla perfezione con la strategia di Gruppo che considera gli investimenti sostenibili come uno dei propri pilastri principali".

"La nuova emissione, per la quale abbiamo rinnovato la collaborazione con Vigeo Eiris che ci permette di offrire un giudizio indipendente sulle politiche sostenibili delle società sottostanti", conclude, "è anche una constatazione di come tutta l’industria sta guardando con sempre più attenzione a queste tematiche, supportata da una crescente sensibilità degli investitori alle tematiche Esg”.