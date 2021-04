WisdomTree quota un Etp su Bitcoin sulla borsa tedesca

WisdomTree, sponsor di prodotti Etf (Exchange Traded Fund) ed Etp (Exchange Traded Product), ha annunciato la quotazione sulla borsa tedesca, Börse Xetra, di un Etp su Bitcoin con copertura fisica[1]. Il WisdomTree Bitcoin Etp ha un TER (Total Expense Ratio) dello 0,95% ed è già quotato sulla borsa svizzera SIX (Swiss Stock Exchange).

La quotazione del WisdomTree Bitcoin Etp su Börse Xetra è conseguente all’autorizzazione del regolatore svedese a distribuire questo prodotto Etp in tutta l’Unione Europea (UE).

Alexis Marinof, head of Europe, WisdomTree, ha dichiarato: “L’autorizzazione alla distribuzione di WisdomTree Bitcoin in tutta l’Unione europea è sempre stata la nostra ambizione, fin da quando abbiamo deciso di lanciare un Etp sulla criptovaluta: l’evoluzione del panorama normativo lo ha finalmente reso possibile. Tale sviluppo rappresenta una pietra miliare per il nostro prodotto best-in-class, che di certo raccoglierà il favore degli investitori istituzionali preoccupati per la mancanza di Etp su criptovalute quotati nell’UE e per le commissioni elevate associate alle precedenti opzioni. Puntiamo a diventare un’azienda leader nell’ambito degli Etp su criptovaluta. Manteniamo vivo un dialogo costante con i nostri clienti, valutando l’opportunità di sviluppare ulteriormente WisdomTree Bitcoin con la costruzione di una gamma di prodotti best-in-class in grado di mettere a frutto le nostre competenze nel settore degli Etp con copertura fisica”.

Il WisdomTree Bitcoin Etp offre agli investitori un modo semplice, sicuro ed economico per ottenere esposizione su Bitcoin, la criptovaluta più liquida e popolare esistente. L’Etp consente agli investitori di accedere a Bitcoin senza l’esigenza di detenere direttamente la criptovaluta, di conservare chiavi di accesso private o d’interagire in alcun modo con la blockchain o l’infrastruttura della valuta digitale. Gli investitori ricevono inoltre accesso a soluzioni di storage di livello istituzionale, senza la necessità di interfacciarsi personalmente con una depositaria.

Per garantire il più alto grado di sicurezza, WisdomTree impiega depositarie di valuta digitale di livello istituzionale, le quali si avvalgono di soluzioni di cold storage altamente sicure. Nel marzo del 2021, WisdomTree ha stretto una collaborazione con Coinbase come depositaria del WisdomTree Bitcoin Etp. Il modello multi-depositario si basa sulla solida operatività di WisdomTree, arricchendolo di una maggiore flessibilità e sicurezza per gli investitori. L’approccio evidenzia l’attenzione di WisdomTree nei confronti delle innovazioni, aspetto del quale beneficiano gli investitori.

WisdomTree Bitcoin ha attivi in gestione per un valore di oltre 380 milioni di USD[2] e ha raggiunto il track record di un anno nel dicembre 2020.

Jason Guthrie, head of Capital Markets and Digital Assets, Europa, WisdomTree, ha aggiunto: “Fin dal lancio di WisdomTree Bitcoin, l’interesse degli investitori istituzionali per le criptovalute, in particolare per il Bitcoin, è cresciuto in modo significativo. Trattandosi di un’asset class nuova, acquisire credibilità agli occhi degli investitori istituzionali non sarebbe mai potuto accadere dall’oggi al domani. Oggi che Bitcoin supera i mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, molti investitori istituzionali hanno preso coscienza del fatto che le criptovalute sono destinate a durare nel tempo e stanno quindi facendo la loro due diligence, considerando la possibilità di allocare nelle risorse digitali. La quotazione su Xetra, insieme alla recente nomina di Coinbase Custody come nostra seconda depositaria, attirerà un’ampia gamma di investitori professionali e dimostrerà davvero il nostro impegno a fornire un’esperienza di investimento superiore a coloro che decideranno di allocare nel nostro Etp su Bitcoin”.

Il Bitcoin ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama degli investimenti, diventando un tema sempre più popolare tra gli investitori professionali nel 2020 e nel 2021. Un ecosistema di mercato in maturazione, notizie positive dalle società e significativi aumenti dei prezzi hanno contribuito a rafforzare il sentiment nei confronti della criptovaluta, spingendo i gestori patrimoniali a osservare più da vicino questa classi di attivi.

Jonathan Steinberg, Ceo, WisdomTree, ha concluso: “Riteniamo che WisdomTree Bitcoin sia l’Etp su Bitcoin presente sul mercato più vantaggioso per gli investitori e siamo entusiasti di estenderne l’accesso ad un pubblico più vasto attraverso la quotazione su Xetra. La crescita di Bitcoin negli ultimi 12 mesi rafforza la nostra opinione secondo cui la criptovaluta, le risorse digitali e la tecnologia blockchain saranno sempre più importanti nei servizi finanziari in futuro. Questo annuncio dimostra il nostro continuo investimento in quest’ambito per offrire valore ai nostri clienti”.