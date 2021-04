Appuntamento alle 18.30 con InvestireNow - ospiti della trasmissione Cardana e Boccanera (Italy-America Chamber of Commerce Southeast)

Tommaso Cardana e Nevio Boccanera, rispettivamente presidente e segretario generale presso Italy-America Chamber of Commerce Southeast saranno gli ospiti della trasmissione InvestireNow.

La trasmissione, condotta dal direttore di Investire ed Economy, Sergio Luciano verterà sul ruolo della camera di commercio italiana a Miami nel supportare le aziende Italiane già presenti nel mercato del Sud- Est degli Stati Uniti, sia nel favorire l’export delle tante PMI italiane. Il tutto non tralasciando il grande evento online MeetUS (21-23 aprile) da loro organizzato, per le PMI dei settori arredo e agroalimentare interessate ad esplorare nuove opportunità di mercato e prospettive di internazionalizzazione.

La puntata sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.