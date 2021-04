Il contesto economico, fiscale e normativo rende sempre più appetibili gli investimenti in economia reale, in particolare in Startup e Pmi innovative. Tuttavia per i consulenti finanziari non è sempre facile orientarsi nel mondo dell’innovazione e comprendere quali, fra le centinaia di iniziative imprenditoriali, possano offrire il maggiore potenziale di successo e le migliori opportunità di ritorno. In questo processo, quale può essere il ruolo dei portali online di equity investing nell’affiancare i wealth manager nella diversificazione dei portafogli dei propri clienti? Per rispondere a questa domanda Doorway, in collaborazione con Ascofind, ha organizzato l’evento “Diversificare gli investimenti: il ruolo dei real asset”, che si svolgerà il 21 aprile alle 17 e 30 su Zoom: questo il link per iscriversi e partecipare gratuitamente.

Danilo Maiocchi, direttore di Innexta, parlerà dell'importanza della finanza innovativa per lo sviluppo delle start up e il ruolo degli enti pubblici per favorire l'innovazione. Massimo Scolari, presidente di Ascofind, farà una riflessione sulla differenziazione dei portafogli e sul ruolo degli investimenti in economia reale. Barbara Avalle, Coo di Doorway, affronterà il tema delle basi per creare una partnership win-win con i consulenti di investimento; cosa devono offrire i portali di crowdfunding; e l’approccio di Doorway: selezione, tutela, trasparenza. Pierluigi Saccardi, investitore in Startup, spiegherà perché investire in startup, come identificare quelle a elevato potenziale e il ruolo delle piattaforme, e racconterà l’esperienza con Doorway. Luca Lo Po’, head of financial services and capital markets Italy a Dwf, farà un punto della situazione sui benefici fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative. Gio Giacobbe, Ceo e cofounder Acbc, parlerà di startup e investitori uniti in un percorso di crescita; come gli investitori arrivano alla exit; il caso Acbc, e l’esperienza con Doorway. Antonella Grassigli, Ceo di Doorway, analizzerà le opportunità offerte da una partnership tra wealth manager e portali online per costruire un’offerta completa e diversificata di investimento in economia reale, oltre ai benefici per i consulenti finanziari e per i loro clienti, ai casi di successo Doorway e al piano 2021.