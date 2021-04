"La sicurezza informatica o cybersecurity è un megatrend di investimento destinato a una forte crescita grazie alla continua digitalizzazione di tutti i settori economici". Il commento di Günther Schmitt, gestore del Raiffeisen azionario mega trends di Raiffeisen Cm.

Il rapido aumento dell’utilizzo dei servizi digitali implica che la criminalità informatica non solo si è diffusa maggiormente ma si è trasformata in un enorme settore di attività per la criminalità organizzata, ed è anche diventata un campo di battaglia per gli operatori statali e parastatali di tutto il mondo. Il tema della (in)sicurezza informatica riguarda tutti quanti: enti, governi, società e privati. Perché la nostra identità - che ci piaccia o meno - sta diventando sempre più digitale, almeno a fini amministrativi, di consumo, di viaggio.

Cybersecurity: una crescita spinta dalla pandemia

Considerato questo scenario le spese per la sicurezza informatica aumenteranno in modo massiccio nel 2021. Diverse società di ricerca stimano che il settore crescerà di oltre il 10% all'anno nei prossimi cinque, dieci anni. Per il momento non si intravede alcuna fine, al contrario. Perché qui, naturalmente, stiamo assistendo a un'altra massiccia tendenza: la digitalizzazione di quasi tutti i settori e l’accelerazione del trend del lavoro da casa.

La pandemia ha dato un ulteriore impulso a questi sviluppi e ai relativi rischi

Il rapido aumento della digitalizzazione implica anche che la criminalità informatica non solo si è diffusa nettamente e trasformata in un enorme settore di attività per la criminalità organizzata, ma è anche diventata un campo di battaglia per gli operatori statali e parastatali di tutto il mondo. La sicurezza informatica riguarda tutti – enti, governi, società e privati – perché l’identità di ciascuno, che piaccia o meno, sta diventando sempre più digitale, almeno a fini amministrativi, di consumo, di viaggio.

Un settore che offre una lunga crescita agli investitori

Questo evidenzia anche un grande problema in questo settore, ma che dal punto di vista dell'investitore garantirà una lunga crescita. I metodi di attacco migliorano continuamente, così come l'hardware a disposizione. Le società specializzate nella difesa contro gli attacchi devono quindi, dal canto loro, sviluppare costantemente metodi di rilevamento e di difesa, crittografia e sistemi di sicurezza.

E i loro clienti, volenti o nolenti, devono acquistare continuamente questi sistemi di sicurezza migliori e spendere soldi per la sicurezza informatica. La necessità per le imprese e le autorità di investire continuamente in sistemi di sicurezza efficaci è relativamente elevata.

Il mercato della cyber-sicurezza crescerà significativamente nel prossimo futuro, anche grazie alla continua digitalizzazione di tutti i settori della vita. Allo stesso tempo, però, non è una strada a senso unico per le aziende che operano in questo campo. Molto si basa naturalmente sulla fiducia, anche e soprattutto in questo settore.

Le aziende che non possono (più) giustificare la fiducia dei loro clienti e che con le loro soluzioni non offrono la sicurezza promessa saranno rapidamente sostituite da quelle che lo fanno meglio. Pertanto, anche in questo settore sono necessari un continuo e attento monitoraggio e una buona selezione delle aziende da parte del dei fund manager.