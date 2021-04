Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), British Columbia (British Columbia Securities Commission – Bcsc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Steele Capital Consultancy LLC (www.steeleconsultancy.com);

Executive Financial Services Ltd (www.ExecutiveFinancialServicesLtd.com), clone di società autorizzata;

UBS Bond / UBS Asset Management (www.ubsbond.com), clone di società autorizzata;

PegasusCapital (https://pgs-cpl.com), clone di società autorizzata;

International Trading Revenue (www.t-revenue.uk; www.itr-gr.com);

Index-Review (www.index-review.com);

Blockchain Recovery Department (tel: 555-183-726), clone di società autorizzata;

Walker Crips Weddle / Walker Crips Investment Management (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Marche du Monde Wealth Management / MDM Wealth Management (https://www.marchedumondewm.co.uk), clone di soggetto autorizzato;

Sky Financial Services (https://www.skyfinancialservices.co/, https://www.skyfinancialservices.ml), clone di società autorizzata;

Money Pig (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]), clone di società autorizzata;

Jay Trades (tel: 07934 831 822);

Apex Assure Ltd (tps://apexassure.co.uk);

UK Affordable Bonds (www.ukaffordablebonds.com);

Budget Investments (www.budget-investments.com);

Email Investment Group (www.email.investment-group.co.uk/isa);

Savings Connection (www.savings-connection.com).

Segnalata dalla Finma:

https://guardianglobalcap.ch.

Segnalata dalla Knf:

Opole Bank Poland.

Segnalate dalla Bcsc:

Alida Investment Limited (https://alidainvestment.com);

MagKing Limited International Group Pty Ltd., MagKing Global Ltd., MagKing Forex (https://www.forex80.com);

Waltonchase Ltd (https://waltonchase.com);

Crystalead (https://crystalead.com).

Segnalate dalla Cssf:

Capital Global Markets (www.capitalglobalmarkets.com);

Radian Investment Management (www.radianinvestmentmanagement.com);

CF Broker S.À R.L (www.cfbroker.io).

Segnalati dalla Cbi:

www.Davybonds.com, www.Davygroupbonds.com, cloni di società autorizzata.