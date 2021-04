Esma: fondi di fondi al 15% del Net asset value dei Fia

L'Esma, autorità di regolamentazione dei mercati finanziari europei, ha pubblicato lo scorso 8 aprile il Rapporto statistico annuale 2021 sui fondi di investimento alternativi nell'Unione europea (Esma50-165-17349). È quanto comunica la Consob. Il rapporto registra un aumento di valore del settore pari al 15% nel 2019 (6,8 trilioni di euro di patrimonio netto, rispetto ai 5,9 trilioni di euro del 2018).

Il settore dei Fia - Fondi di investimento alternativi dell'Ue include importanti classi di fondi quali hedge fund, private equity e fondi immobiliari, cui si correlano rischi principali legati al divario potenziale tra la liquidità delle attività nei portafogli di fondi e il periodo di rimborso offerto agli investitori, soprattutto nel caso di fondi immobiliari e di fondi di fondi. La leva finanziaria può altresì determinare un rischio nel segmento degli hedge fund, dove raggiunge quasi il 1.000% del Nav (Net Asset Value), pur rappresentando gli hedge fund solo poco più del 5% delle attività totali (nel 2019 oltre il 75% degli hedge fund afferivano al Regno Unito). L'andamento del settore dei Fia è stato fortemente influenzato nel primo trimestre 2020 dalla market crisis per la pandemia da Covid-19 e ciò ha comportato una parziale inclusione del periodo in questione nel rapporto, sebbene esterno al periodo di riferimento (2019).

Al suo interno, il rapporto contiene analisi e risultati relativi ad una serie di temi principali, tra i quali: le dimensioni e i rischi di mercato dei fondi di investimento alternativi (Fia) dell'Ue; i fondi di fondi, che rappresentano il 15% del Nav dei Fia dell'Ue per circa 1 trilione di euro; i fondi immobiliari, che rappresentano il 12% del Nav dei Fia per circa 802 miliardi di euro, in crescita, sebbene a un ritmo più moderato rispetto all'anno precedente; gli hedge funds, la cui dimensione in Ue è rimasta stabile nel 2019 a 354 miliardi di euro, pari al 5% di tutti i Fia; i fondi di private equity che rappresentano il 7% del Nav di tutti i Fia, ovvero 456 miliardi di euro, registrando una forte crescita nel 2019; gli altri Fia, che rappresentano il 60% del Nav dei Fia in Ue per circa 4 trilioni di euro; l'ambito del National Private Placement Regime (Nppr), in cui Stati membri dell'Ue possono consentire ai gestori patrimoniali non-Ue di commercializzare fondi alternativi a livello nazionale, anche se tali fondi non possono essere successivamente trasferiti ad altri Stati membri. Il rapporto include anche una panoramica della qualità dei dati ottenuti dall'Esma e dalle autorità nazionali sui fondi di investimento alternativi, come riportati dagli operatori di mercato.