Fineco azzera le commissioni sui titoli di Stato

In occasione dell’avvio del collocamento della terza tranche del Btp Futura, Fineco azzera per i propri clienti tutte le commissioni relative all’operatività sui titoli di Stato italiani. Da oggi fino al 31 dicembre 2022 non verranno applicate fee o costi di deposito su Bot, Ctz, Cct e Btp se i bond verranno mantenuti almeno un anno in portafoglio o fino alla loro scadenza naturale.

In questo modo Fineco, in qualità di principale piattaforma di intermediazione nel panorama italiano, intende dare il proprio contributo all’impegno dello Stato a sostegno dell’economia. Contemporaneamente la banca punta a stimolare una riflessione da parte dei risparmiatori sulla gestione della propria liquidità, dando loro l’opportunità di investirla a condizioni estremamente favorevoli.

L’iniziativa si inserisce in un contesto italiano di forte incremento della liquidità depositata sui conti correnti, che non produce alcun effetto positivo per la ripresa economica e allo stesso tempo è esposta alla continua erosione da parte dell’inflazione.

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale FinecoBank

“In questo momento lo sforzo maggiore per innescare il rilancio è sulle spalle dello Stato, ed è anche nel nostro interesse operare in un paese pronto a ripartire. Per questo riteniamo l’iniziativa premiante sia per la Banca, sia per i clienti, che hanno a disposizione un’alternativa per consolidare il proprio percorso di investimento. In questo modo puntiamo infatti a ridurre i depositi sui conti correnti e a contribuire al sostegno dell’economia, promuovendo allo stesso tempo una gestione più efficiente del risparmio come volano di crescita”.