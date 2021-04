Lyxor quota la sua prima gamma di Etf sulla Borsa di Tel Aviv

Lyxor Asset Management e la Borsa di Tel Aviv annunciano oggi la quotazione del primo Lyxor Etf sulla Borsa di Tel Aviv (Tel Aviv Stock Exchange – TASE). Il Lyxor Robotics & AI Ucits Etf sarà quotato il 20 aprile, mentre altri Etf – compresa una gamma di Etf ESG su Green Bond, energie rinnovabili ed acqua – saranno quotati nel corso dei prossimi mesi.

Lyxor è presente in Israele da aprile 2017 in collaborazione con 4F Distribution Israel – il rappresentante ufficiale di Lyxor in Israele – per promuovere la gamma dei suoi Etf presso gli investitori istituzionali. Questa presenza ha portato a un graduale e costante aumento della sua impronta su questo mercato e ad un’accresciuta riconoscibilità del brand da parte degli investitori locali. Il bacino di investitori istituzionali in Etf non domestici è cresciuto del 45% in Israele negli ultimi 4 anni, e ha raggiunto i 29 miliardi di euro di asset in gestione nel terzo trimestre 2020[1].

La quotazione diretta dei suoi Etf sulla Borsa di Tel Aviv permetterà a Lyxor di rafforzare ulteriormente il suo presidio in un mercato riconosciuto a livello mondiale come hub della tecnologia e dell'innovazione, permettendo al contempo l’accesso diretto ai propri strumenti agli investitori retail israeliani, che stanno mostrando un interesse crescente per gli Etf. Il Robotics & AI Ucits Etf di Lyxor – che ha un'esposizione del 2% alle società israeliane[2] – era la scelta più logica e adatta per una prima quotazione su questo mercato.

Matthieu Mouly, chief client officer di Lyxor Etf, ha commentato: "La quotazione della prima gamma di Lyxor Etf sulla Borsa di Tel Aviv rappresenta una progressione naturale dopo l'ingresso di Lyxor, quattro anni fa, in un mercato degli Etf in costante espansione come quello israeliano. Siamo lieti di incrementare ulteriormente la nostra presenza effettiva in Israele attraverso la quotazione di una gamma innovativa di strumenti progettati per soddisfare le esigenze in evoluzione degli investitori israeliani, in particolare nel campo dell’ESG. Possiamo contare sulla proficua collaborazione con il nostro partner di fiducia 4F Distribution Israel per fornire soluzioni di investimento semplici e a costi contenuti agli investitori israeliani, dagli istituzionali ai retail".

Liran Zvia, Ceo & partner di 4F distribution Israel, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver portato un brand come Lyxor sulla Borsa di Tel Aviv. Lyxor è pioniere degli investimenti ESG, climatici e tematici, e la quotazione su Tel Aviv Stock Exchange espande l'accesso ai suoi Etf a un ampio segmento di investitori, tra cui consulenti finanziari e gestori, che potranno così investire nei Lyxor Etf sulla Borsa di Tel Aviv in valuta locale".

Ittai Ben-Zeev, Ceo della Borsa di Tel Aviv, ha aggiunto: "La decisione di Lyxor di quotare i suoi Etf è una dimostrazione tangibile di fiducia nel mercato israeliano e nella Borsa di Tel Aviv. La quotazione permetterà agli investitori locali di accedere a una gamma più ampia di investimenti e si inserisce nel nostro piano strategico di espansione della gamma di servizi e prodotti per gli investitori israeliani".