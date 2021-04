Muzinich & Co, terzo closing del Pan-european II private debt fund

Muzinich & Co. annuncia il terzo closing del Muzinich Pan-European II Private Debt Fund (il Fondo), a 342 milioni di euro. Il fondo fornisce capitale a piccole e medie imprese per finanziarne la crescita attraverso acquisizioni, espansioni e transizioni in aziende familiari e founder-owned. I team locali di Muzinich & Co. lavorano in tutta Europa per ricercare le società target e originare i deal. Il Fondo fa seguito al successo del primo Pan-European Private Debt Fund, che ha chiuso la raccolta a 706,5 milioni di euro nel 2018.

Kirsten Bode, co-head of private debt, Pan-Europe ha dichiarato: "L'interesse degli investitori per il private debt continua a crescere come una delle classi di attivo in grado di fornire un rendimento superiore rispetto agli investimenti obbligazionari tradizionali. Essendo uno dei pochi prestatori privati ​​focalizzaio sul lower middle-market, riteniamo che i nostri team locali siano nella posizione ideale per scoprire opportunità di mercato diversificate e di alto valore che possono generare rendimenti attraenti per i nostri investitori".

Rafael Torres, co-head of private debt, Pan-Europe, ha aggiunto “Nelle attuali circostanze eccezionali, e ancor di più all'indomani della pandemia di COVID-19, molte aziende europee colpite dalla pandemia avranno bisogno di soluzioni di finanziamento flessibili. Riteniamo che la nostra vasta ed esperta rete di specialisti locali evidenzi la nostra forte presenza in Europa e ci fornisca un vantaggio per scoprire società con caratteristiche di credito eccellenti ".

Lanciata nel 2014, la piattaforma di private debt di Muzinich & Co è attualmente composta da 37 professionisti di investimento* in 12 località in Europa, Stati Uniti e Asia. La piattaforma** ha 1,9 miliardi di dollari di capitale impegnato e oltre 1,1 miliardi di dollari di capitale investito e si concentra sul fornire soluzioni di finanziamento flessibili alle piccole e medie imprese.